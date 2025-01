Caso Padre Fábio de Melo: psicóloga explica por que a depressão pode voltar

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta sobre a nova luta do Padre Fábio de Melo contra a depressão e explica por que a doença pode voltar

Padre Fábio de Melo (35) emocionou os fiéis o revelar uma nova luta contra a depressão. Ao subir ao palco da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, no último domingo, 19, para celebrar os 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria, o religioso, que já enfrentou a doença no passado, fez questão de dar seu testemunho. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira comenta o caso do sacerdote e explica por que a depressão pode voltar.

Ele ressaltou como tem sido afetado pela doença nas últimas semanas. "Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver", disse Fábio de Melo. "Eu proclamo hoje que estou nascendo de novo e que esse é o primeiro minuto da minha nova vida”, continuou o religioso.

A psicóloga exemplifica fazendo uma comparação da depressão com a obesidade. “Com os hábitos, você consegue modificar o aparecimento tanto da depressão quanto da obesidade, mas se você volta a comer como você comia anteriormente, se você volta a deixar de fazer exercício físico, do mesmo jeito que se você volta a fazer os comportamentos que você fazia, que ocasionaram a depressão, ela volta a aparecer”, pontua a especialista.

“Então uma pessoa que já teve obesidade, ela tem uma predisposição muito maior para vir a ser obesa. Assim como uma pessoa que já passou por um processo depressivo, tem sim uma predisposição muito maior. O que significa se cuidar? Significa se respeitar, se recolher de situações estressantes, cultivar relações boas. Na realidade, a depressão é quando está em déficit de energia, tem um excesso ali de gasto e a pessoa precisa recuperar a energia dela, ela precisa equilibrar a questão emocional. Então, tudo que puder, de alguma maneira, fazer ela se reconectar com ela mesma, ajuda com que ela, momentaneamente, consiga se sentir melhor e, a médio prazo, se restabelecer a depressão”, finaliza Letícia.

Os primeiros sinais de um novo quadro depressivo podem incluir alterações no sono (insônia ou sono excessivo), alterações de humor, como irritabilidade e tristeza permanente, sensação de vazio e angústia, acompanhada de sensação de solidão.

FÃS SE SENSIBILIZARAM

O vídeo publicado no Instagram do evento gerou diversos comentários de fãs e seguidores do Padre Fábio de Melo, que desejaram força ao sacerdote. "Fique firme, padre! Estaremos unidos em oração para que Deus fortaleça diariamente o seu sim!", disse um internauta. "Você não está sozinho!!!! Amamos você", falou outro. "O senhor irá vencer essa batalha, o mal jamais irá prevalecer sobre sua vida, porque o senhor é de JESUS", ressaltou um seguidor. "Forças! Só sabe quem tem ou já teve. Independente de religião ou fé. Mas Deus é maior que tudo", reforçou mais um.

VEJA VÍDEO EM QUE PADRE FÁBIO DE MELO RELATA DEPRESSÃO: