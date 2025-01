Barack Obama chega sozinho a restaurante após especulações de divórcio com Michelle

Em meio aos rumores de divórcio com Michelle Obama e affair com Jennifer Aniston, Barack Obama chegou sozinho em restaurante italiano; saiba mais

No último sábado, 18, Barack Obama foi visto chegando sozinho ao restaurante Osteria Mozza, em Washington, antes de comparecer à segunda posse de Donald Trump. O ex-presidente, que repercutiu ao surgir no primeiro evento sem a presença de Michelle Obama, tem sido alvo de rumores sobre o fim do casamento e suposto affair com Jennifer Aniston.

Segundo informações do Daily Mail, Obama foi recebido com aplausos ao chegar no restaurante italiano, mas não demonstrou incomodo com a ausência de sua esposa, que também não o acompanhou no funeral de Jimmy Carter. Mesmo sem Michelle, o ex-presidente jantou em boa companhia, incluindo o chefe de gabinete do presidente Joe Biden, Jeff Zients.

Vale relembrar que as especulações de divórcio do casal ficaram mais fortes após a ex-primeira-dama dos Estados Unidos não comparecer à cerimônia de posse do presidente Donald Trump na segunda-feira, 20 de janeiro, na Casa Branca. Porém, a ausência dela já era algo esperado.

Casada com o ex-presidente Barack Obama, Michelle já tinha dito que não iria na segunda cerimônia de posse de Trump por causa do clima tenso nas eleições em 2024. Ela foi contra a visão dele sobre como governar o país e ficou preocupada com as declarações dele. E foi isso mesmo o que ela fez. A senhora ficou em casa e uma fonte apontou os motivos dela para não fingir uma simpatia ao novo presidente.

Uma fonte da revista People afirmou que a Sra. Obama “não é de fingir por uma questão de protocolo. Ela não é de fazer cara de quem está agradando. Michelle não faz nada porque é esperado, é protocolo ou é uma tradição”, afirmou o informante.

Enquanto ela ficou longe da cerimônia de posse, Barack Obama foi ao evento e foi aplaudido pelo público no local.

Affair entre Obama e Aniston

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama foi envolvido em novos rumores sobre sua vida pessoal. Um post da jornalista norte-americana Jessica Reed Kraus tomou conta das páginas de celebridades internacionais ao levantar a possibilidade do político se separar de Michelle Obama para ficar com Jennifer Aniston.

De acordo com o post da jornalista, as ausências de Michelle em eventos com a presença de Barack levantam um questionamento sobre como anda o relacionamento deles. Ela não acompanhou o marido no funeral de Jimmy Carter e também não esteve ao lado dele na posse de Donald Trump. Com isso, os boatos de um divórcio começaram a circular com mais força nos bastidores da política norte-americana.

Além disso, a jornalista apontou que Barack Obama já teria encontrado um novo romance. Ela apontou que o político estaria vivendo um affair com a atriz Jennifer Aniston. Ela disse que os rumores estão cada dia mais fortes nos círculos privilegiados de Nova York e Los Angeles.

“Em uma reunião com os amigos de Jennifer, o affair surgiu casualmente - a própria Jennifer admitiu. Definitivamente não é um segredo entre seus amigos mais próximos”, disse uma fonte da jornalista.

Por enquanto, os envolvidos não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores.

