Neymar Jr encanta ao mostrar roupa personalizada da filha, Mavie

O jogador de futebol Neymar Jr encantou o público na manhã desta sexta-feira, 24, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto fofíssima da filha, Mavie. A pequena, de 1 ano de vida, é fruto de sua atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Por meio de seus stories no Instagram, Neymar Jr publicou um registro da herdeira toda sorridente e mostrou a roupa personalizada usada por ela. Esbanjando fofura, a bebê surgiu com uma blusa de tricô com a frase ‘Mavie do papai’ estampada na parte frontal.

Na noite de quinta-feira, 23, o atleta do Al-Hilal flagrou um momento divertido entre a pequena e o avô paterno, Neymar da Silva Santos. No vídeo compartilhado pelo craque, os dois aparecem dançando no meio da sala.

"Peguei no flagra. Não basta ser só vovô, tem que dançar também", brincou o jogador de futebol brasileiro. Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna Biancardi estão à espera de outra menina. A influenciadora digital revelou em dezembro de 2024 que está grávida da segunda filha com o atleta.

Além de Mavie e da caçula, que ainda não teve o nome revelado, o jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, e Helena, de quase 7 meses, com a modelo Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi mostra barriguinha da segunda gravidez

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi encantou os seguidores na manhã de quinta-feira, 23, ao compartilhar em suas redes sociais uma nova foto mostrando a barriguinha de grávida. Mãe da pequena Mavie, de 1 ano, ela está à espera da segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Bruna publicou uma sequência de registros após realizar os exercícios físicos do dia. Usando uma roupa confortável na cor rosa, a famosa posou sentada com a mão na barriga, que já começou a crescer; confira o registro!

