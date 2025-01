Graciele Lacerda resgata vídeo emocionante do nascimento da filha, Clara

Graciele Lacerda compartilhou um vídeo inédito dos primeiros momentos de vida da pequena Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde a chegada de Clara Camargo, sua primeira filha com Zezé Di Camargo. Na noite de quinta-feira, 23, a esposa do cantor sertanejo compartilhou em suas redes sociais um vídeo inédito e emocioannte gravado no dia do nascimento da pequena.

No registro, a mamãe de primeira viagem aparece chegando à maternidade logo após a ceia de Natal. A bebê, que estava prevista para o início de janeiro deste ano, nasceu no dia 25 de dezembro de 2024.

Ao longo do vídeo, é possível observar o momento em que Wanessa Camargo, irmã mais velha e madrinha de Clara, comemora a chegada da caçula da família. Além disso, Graciele Lacerda também mostrou os primeiros momentos de vida da filha e as visitas de familiares e amigos próximos do casal no hospital.

"No próximo sábado, completaremos um mês desse dia tão incrível! Clara resolveu nascer na madrugada do dia 25 de dezembro, na mágica noite de Natal. E graças a Deus, tivemos ao nosso lado os melhores profissionais e parceiros do mundo! Todos deixaram suas famílias e correram para o hospital", escreveu a influenciadora na legenda.

Wanessa Camargo surge em foto inédita com a irmã recém-nascida

A família Camargo está completa desde que a pequena Clara chegou ao mundo! A bebê, primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, tem sido bastante paparicada pelos irmãos antes mesmo do nascimento.

Na tarde de quarta-feira, 22, a pequena encantou o público ao surgir em uma foto inédita com a cantora Wanessa Camargo. O clique fofíssimo das duas irmãs, compartilhado por Graciele Lacerda em seus stories no Instagram, foi registrado ainda na maternidade; confira detalhes!

