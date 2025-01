Maisa Silva relembra adolescência ao surgir de cabelo liso

Uau! Relembrando a época antes da transição capilar, a atriz Maisa Silva arrancou elogios dos fãs ao posar com o cabelo liso

Maisa Silva movimentou as redes sociais ao compartilhar novas fotos em seu perfil no Instagram. No ar em Garota do Momento, da TV Globo, a atriz, que surgiu de cabelo liso, relembrou a época em que tinha 16 anos de idade, quando ainda não tinha passado pela transição capilar.

"It feels like summer 16", escreveu Maisa na legenda da publicação. Em português, a frase significa "Parece o verão de 16".

Nos comentários, os fãs encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Cada dia mais linda", declarou outra. "Eu quero a fórmula para ser tão bela assim!", ressaltou mais uma.

Maisa Silva conta o que faz para cuidar de sua saúde mental

Atualmente no ar como a Bia de Garota do Momento, novela da Rede Globo, Maisa Silva cresceu sob os holofotes e contou como conseguiu ter responsabilidade mesmo sendo tão nova.

“Sou centrada, acho que essa é a palavra. Cresci em um lar com muito diálogo e entendi o peso da responsabilidade do meu trabalho”, disse ela em entrevista para a revista Cidade Jardim.

Em seguida, a famosa deu dicas para cuidar da saúde mental. "Terapia toda semana, não tem como. Ioga também me ajuda bastante. E, fora isso, a solidão. Sou super comunicativa, gosto de estar com os meus amigos, com a minha família, mas às vezes preciso de um dia dentro do meu quarto sem falar nada".

Por fim, a artista revelou o que gosta de fazer em seu tempo livre. “Gosto de sair, dançar, tomar drinks, viajar, coisas normais com as minhas amigas, um contato que me traz para a realidade, além das responsabilidades do trabalho. Esse equilíbrio me faz bem e tento ser fiel a ele mesmo quando minha rotina está apertada, como agora".

