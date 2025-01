Tatá Werneck revela exigência para viajar de avião

A humorista Tatá Werneck, de 41 anos, responde dúvidas dos fãs e conta que só consegue embarcar em um transporte aéreo mediante a uma condição

A humorista e apresentadora Tatá Werneck, de 41 anos, fez uma revelação inusitada ao responder uma série de dúvidas de seus fãs por meio dos stories de seu perfil no Instagram. Na noite desta quinta-feira, 23, a comediante foi questionada por um seguidor sobre como ela "fez para vencer o medo de entrar no avião?". A atriz, então, respondeu que só consegue embarcar em um transporte aéreo acompanhada de um médico.

A apresentadora do Lady Night afirmou que além da companhia de um profissional, ela só consegue viajar de avião medicada. Tatá também revelou que, em sua última viagem, quase passou mal no voo.

“Na vinda eu quase saí do voo de novo. Mas eu olhava para minha filha e falava ‘eu tenho que conseguir por ela, ela tem que me ver forte e eu vou conseguir por ela'”, disse. A apresentadora se referiu à ClaraMaria, de cinco anos, fruto do casamento com o ator Rafael Vitti.

Tatá ainda ressaltou o quanto ainda considera “difícil” ter que andar de avião. “Eu vou bem medicada e com cardiologista“, encerrou.

Tatá Werneck explica decisão de morar separada do marido

Em nova fase no casamento, em novembro Tatá decidiu revelar detalhes sobre a experiência de morar longe do marido, Rafael. Isso porque o ator precisou se mudar temporariamente para gravar um filme em São Paulo, enquanto a esposa segue no Rio de Janeiro.

Werneck foi questionada por meio dos stories de seu perfil no Instagram sobre a distância do marido. Ela, que faz sucesso pelas respostas sinceras e bem-humoradas, abriu o jogo sobre e de uma resposta séria sobre a experiência. “Estou achando maneiro”, iniciou. Confira a resposta!

