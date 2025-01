Belo quer voltar a ter o corpo musculoso que tinha com Gracyanne

O cantor Belo, de 50 anos, conta com a ajuda de um profissional para iniciar projeto fitness, e assim, emagrecer para alcançar físico sarado em 2025

O cantor Belo, de 50 anos, revelou que tem como uma de suas metas para 2025 alcançar o corpo sarado e musculoso. Mais precisamente, o físico que o pagodeiro tinha quando estava casado com a musa fitnesse Gracyanne Barbosa, de 41 anos, que está confinada no BBB 25, reality show da Rede Globo, com a irmã Giovanna Jacobina.

De acordo com o jornal Extra, Belo já iniciou o seu projeto fitness intitulado "projeto verão pra vida toda". Para isso, o ex-vocalista do grupo de pagode Soweto procurou o endócrino e nutrólogo Douglas Tigre, médico de várias estrelas da seleção brasileira de futebol, como Thiago Silva, Vini Jr. e Roberto Firmino.

Ao que tudo indica, o famoso irá cumprir um protocolo de 45 dias com foco na perda de gordura e ganho de massa magra. Além disso, Belo também fará um tratamento antienvelhecimento.

Belo comenta ausência de Viviane Araujo em seu documentário

Recentemente, o cantor Belo abriu o coração e decidiu falar, abertamente, sobre a ausência da ex-companheira, a atriz e modelo Viviane Araujo do documentário Belo, Perto Demais da Luz, do Globoplay. Isso porque a famosa, que viveu um relacionamento com o pagodeiro entre 1998 e 2007, recusou o convite para participar da série a respeito da vida do famoso.

Em entrevista ao podcast Tá Benito, Belo desabafou sobre a decisão de Viviane e explicou que, apesar da recusa em dar um depoimento, ela não poderia deixar de ser citada na obra, uma vez que fez parte de sua história. Confira detalhes!

Leia também: Mãe de Gracyanne Barbosa fala sobre relação com o ex-genro, Belo: 'Para sempre'