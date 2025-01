Filha recém-nascida de Duda Reis rouba a cena em novo vídeo: 'O biquinho'

A influenciadora Duda Reis encantou seus fãs ao compartilhar um novo registro da filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com o empresário Du Nunes

A atriz e digital influencer Duda Reis encantou seus fãs ao compartilhar um novo registro da filha, Aurora, que é fruto de seu casamento com o empresário e cabeleireiro Du Nunes. Em um vídeo compartilhado no feed de seu Instagram, ela apareceu fazendo carinho na pequena, que apareceu relaxada enquanto tomava banho.

"Enquanto dava banho na Aurora ontem, Eduardo gravou esse vídeo, confesso que não tinha visto. Que momento mais especial e de Deus, filhos são bençãos na nossa vida e se eu pudesse dar um conselho para vocês, futuras mamães, seria esse: rezem e descrevam exatamente como vocês gostariam que o bebê de vocês nascesse. Deus me presenteou com uma filha calma, serena e muito carinhosa (pedi a Aurorinha exatamente assim). Momentos que ficarão guardados para sempre na memória!", escreveu na legenda.

Os internautas, é claro, não deixaram de comentar sobre a cena fofa. "Essa criança não chora, não dá trabalho e ainda é a cara da mãe", comentou um. "Ela parece uma bonequinha!", elogiou outro. "O biquinho meu Deus", se derreteu mais um internauta.

Veja o momento:

Duda Reis exibe barriga 15 dias após o parto da primeira filha

Recentemente, Duda Reis usou as redes sociais para compartilhar com o público seu processo de recuperação pós-parto. Através de um vídeo publicado no TikTok, ela explicou que sua barriga começou a desinchar somente nos últimos dias. Ao longo do relato, a influenciadora ainda mostrou detalhes de seu físico de lado e de frente.

"Tem 15 dias que eu fiz cesárea. De lado, tá assim, começou a desinchar mais agora, tá vendo? Tô com essas gordurinhas aqui, normal, 15 dias só. De frente é assim. Começou a marcar mais aqui de novo. Do ladinho foi onde eu mais tô sentindo [desinchar]", disse Duda Reis, revelando que a linha de sua barriga ainda está visível. Leia mais!

