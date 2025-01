Dani Calabresa está grávida e mostra a barriguinha em crescimento

Dani Calabresa e seu marido, Richard J. Neuman, vão ter o primeiro filho. Veja as fotos do anúncio da gravidez

A humorista Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou que está grávida pela primeira vez! Nesta terça-feira, 21, ela contou a novidade para seus fãs por meio de um álbum de fotos nas redes sociais.

Nas imagens, o marido dela, o publicitário Richard J. Neuman, apareceu segurando um teste de gravidez enquanto ela exibia a barriguinha em crescimento ao fundo.

“Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?”, disse ela na legenda.

Dani está com quatro meses de gestação. Ela está casado há dois anos. A humorista já tinha contado sobre o desejo de ser mãe. Ela disse que o desejo de ter filhos aumentou após conhecer o seu marido e que ela chegou a congelar óvulos para ser mãe mais para a frente.

O primeiro encontro do casal

A apresentadora Dani Calabresa recebeu a visita especial do seu noivo, Richard Neuman, em seu podcast, chamado Posso Mandar Áudio?. Na atração, os dois relembraram como foi a noite do primeiro encontro deles, que se conheceram por acaso por meio de amigos em comum. Ela, inclusive, contou que ele mentiu o próprio nome ao falar com ela pela primeira vez.

Richard disse que ia encontrar um casal de amigos e uma amiga deles em um restaurante para ver se ele se interessava pela amiga do casal. Eles pararam em um bar antes de ir para o restaurante. “Ele insistiu muito para ficarmos no bar, só que a gente já tinha uma reserva. Então a gente foi pro restaurante, o jantar foi super legal, a amiga da Regiane foi muito legal, mas eu não fiquei muito interessado. E aí quando acabou o jantar eu me empolguei para voltar pro bar”, disse ele.

E foi aí que ele conheceu Dani Calabresa. “Eu estava pegando uma bebida e ouvi um 'moço, eu vou levar uma garrafa de Moscow Mule'. Eu achei isso estranho e peculiar, porque não dá para fazer uma garrafa de Moscow Mule, que é um drink. E aí quando eu olhei para trás... sim, era a Dani Calabresa! Pensei: 'Bonita, hein'”, relembrou.

Então, o grupo que estava no bar foi em um 'after' em uma casa e os dois se falaram. Porém, Dani contou que ele mentiu o próprio nome. “Chegamos na casa, que era uma casa grande, mas era estranha porque não tinha ninguém morando, então estava meio vazia, não habitada. Fiquei lá, tinha uma galera, e teve uma hora que ouvi a Dani perguntando: 'alguém sabe onde é o banheiro da casa?'. Respondi que era lá em cima, e ela: 'como é que você sabe?'. Falei: 'porque sou o dono da casa', e ainda soltei um: 'prazer, Patrick'. Consegui, finalmente, trocar a minha primeira ideia com a Dani”, disse ele.

E ela completou: “Passou a noite e eu falava: 'Renan [amigo deles], quero beijar o Patrick, gostei do Patrick, ele é bonitinho, chama o Patrick'. E o Renan falava: 'não, você tem que beijar o Richard, ele é uma graça'. Falava que queria beijar o Patrick, chegamos a discutir, e os dois estavam falando da mesma pessoa, socorro”.

