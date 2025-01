Médica explica diagnóstico que José Loreto carrega há duas décadas: 'Controle'

José Loreto faz controle da doença diagnosticada quando ele tinha 14 nos

José Loreto (40) foi diagnosticado com diabetes tipo 1 aos 14 anos de idade. Atualmente, o ator leva uma vida dentro do normal, seguindo recomendações médicas para manter a qualidade. Ele, no entanto, segue uma alimentação saudável, já que nem todo tipo de alimento é recomendado para quem tem a doença.

Em entrevista à CARAS Brasil, a Médica nutróloga Dra. Cibele Spinelli explica que a diabetes pode se manifestar através de sintomas clássicos que podem ser confundidos com outras doenças. Um exame laboratorial pode ser recomendado por um especialista em casos suspeitos.

"O diagnóstico da diabetes tipo 1 é feito através de exames laboratoriais, como a dosagem da glicemia de jejum, hemoglobina glicada (HbA1c) e teste de glicose aleatória e sinais e sintomas clínicos. Na maioria dos casos, o diabetes tipo 1 é identificado devido a sintomas clássicos como sede excessiva (polidipsia), urina em excesso (poliúria), perda de peso inexplicada e cansaço. A confirmação pode incluir testes para detectar anticorpos, que indicam a destruição autoimune das células beta do pâncreas, características dessa condição", explica.

O ator de novelas da Globo, visto ao deixar o teatro com Alane Dias, do BBB 24, aplica a própria insulina para melhor controle. A médica explica que após o diagnóstico, os pacientes são treinados para garantir rapidez e segurança no controle da glicemia.

"Sim, todo paciente diabético tipo 1 é treinado para aplicar sua própria insulina. Esse treinamento é essencial para garantir segurança, eficácia e autonomia no controle da glicemia. A equipe médica ensina técnicas de aplicação, como o uso de seringas, canetas ou bombas de insulina, bem como o ajuste de doses conforme a glicemia capilar e a ingestão de alimentos", diz.

Qual a diferença da diabetes tipo 1 para 2?

De acordo com a especialista, a doença não escolhe idade e pode ser diagnosticada em crianças e adultos jovens, no caso do tipo 1. O tipo 2 envolve mais questões genéticas, sendo comum em adultos.

"A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que o corpo destrói as células beta do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Geralmente aparece em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Já a diabetes tipo 2 está relacionada à resistência à insulina, que ocorre principalmente devido a fatores como obesidade, sedentarismo e predisposição genética. É mais comum em adultos, mas vem crescendo entre os jovens devido aos hábitos de vida atuais", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE JOSÉ LORETO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

LEIA TAMBÉM: Danielle Winits encanta ao posar com os filhos em viagem da família