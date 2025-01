Cesar Filho mostra o convite do casamento da filha, Luma Cesar

Cesar Filho e Elaine Mickely revelam os detalhes de como é o convite para o casamento de sua filha mais velha, Luma Cesar

O apresentador Cesar Filho encantou seus seguidores ao mostrar os detalhes do convite de casamento de sua filha, Luma Cesar. Em um vídeo ao lado da esposa, Elaine Mickely, ele apresentou o convite elegante das bodas da herdeira.

A filha do casal e o noivo, Ed Beccle, escolheram um convite em envelope branco com o interior composto por uma aquarela em papel transparente e a página com as informações do grande dia.

"Estamos apaixonados pelo convite de casamento da nossa filha e do nosso genro. Pensa em um convite extremamente elegante, sofisticado, moderno, com a cara dos noivos e refletindo a essência do local… Simplesmente maravilhoso", disse a mãe coruja.

Luma e Ed vão casar no início de fevereiro de 2025. A noiva usará vestido feito pelo estilista Lucas Anderi.

O chá de lingerie de Luma Cesar

Filha de Elaine Mickely e Cesar Filho, Luma Cesar está prestes a se casar e já se despediu da vida de solteira em um evento com as amigas. Ela realizou um chá de lingerie na mansão dos pais na Grande São Paulo e esbanjou alegria ao se jogar nas brincadeiras durante a festa.

Nas redes sociais, a mãe dela compartilhou as fotos do evento e encantou ao registrar a alegria de todos os convidados e, principalmente, da noiva. Para a sua festa, Luma apostou em um vestido branco, com direito a coroa na cabeça e um véu curto.

O casamento de Luma César acontecerá em fevereiro de 2025 em uma cerimônia em Fortaleza, Ceará. Os preparativos já estão à todo vapor e a família já realizou a degustação do menu que será servido na recepção dos convidados.

"Chá de Lingerie da minha princesa. Foi tão especial!!! Momentos que não voltam mais… Um pouquinho desse dia repleto de alegrias com brincadeiras, emoções e muito amor", disse Elaine.

A jovem está noiva de Ed Beccle, que nasceu em Hong Kong e vive em Los Angeles, nos Estados Unidos. Os dois se conheceram durante uma viagem para o México durante a pandemia de Covid-19.

