Saiba quem é Richard Neuman, pai do primeiro filho de Dani Calabresa

A humorista Dani Calabresa, que anunciou que está à espera de seu primeiro filho, se casou com Richard Neuman em novembro de 2022

A humorista Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou nesta terça-feira, 21, que está à espera de seu primeiro filho com o marido, Richard Neuman.

No Instagram, a apresentadora postou fotos exibindo a barriguinha, enquanto o amado segurava o teste de gravidez. "Temos um turu-turinho aqui dentro. Obrigada meu Deus! A gente estava doido para contar para vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", escreveu ela.

Quem é Richard Neuman?

Richard Neuman tem 41 anos e é publicitário, formado Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Ele e sócio de uma agência especializada na assessoria de influenciadores digitais do meio esportivo. Discreto nas redes sociais, ele tem mais de 50 mil seguidores no Instagram.

Começou a namorar Dani calabresa em dezembro de 2019. Durante uma participação no podcast comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a humorista contou que eles foram morar juntos dois meses após se conhecerem, devido à pandemia da covid-19.

O casamento com Dani Calabresa

Em novembro de 2022, Dani e Richard se casaram em uma cerimônia luxuosa em São Paulo. A celebração contou com a presença de vários famosos e teve shows de Luan Santana e do grupo É o Tchan. Para o casamento, Calabresa usou um vestido desenhado por Lethicia Bronstein, e escolheu um modelo inspirado nas princesas das Disney.

No dia que completaram dois anos de casados, Dani e Richard celebraram a data especial no Instagram. "2 Anos do Nosso Música Boa Ao Vivo Particular. Obrigado Luan Santana e É O Tchan e todos os envolvidos! AHHHHH nesse dia eu e a Dani Calabresa casamos!", escreveu o publicitário.

"2 anos de casados. 14 de novembro é um dia especial e cheio de amor. Richard, te amo Rurrukooo. Que bom que a gente continua cuidando do nosso amor com tanto carinho. 2 anos que usei esse vestido perfeito. Que emoção! Obrigada mil vezes por todo o carinho. Luan Santana, nosso Elvis, obrigada por tornar nosso sonho, realidade. É o Tchan, tamo junto sempre ORDINÁRIOS rs", celebrou a humorista.

