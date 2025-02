Zezé Di Camargo celebra primeira vez da filha em seu avião: 'Partiu férias'

Ao lado de Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo celebra primeira vez da filha em seu avião; viagem marca a estreia da bebê na Fazenda É o Amor

A filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, Clara Lacerda Camargo, de mais de um mês, está viajando pela primeira vez de avião neste sábado, 15, para fazer sua estreia na Fazenda É o Amor, em Goiás.

Em sua rede social, o sertanejo não escondeu sua emoção e compartilhou fotos ao lado da esposa e da herdeira caçula. Além delas, o artista surgiu com seus três cachorrinhos. "Partiu férias fazenda É o amor! Hoje Clarinha vai conhecer o avião do papai", contou ele.

Mais cedo, em sua rede social, Graciele Lacerda postou fotos fofíssima de Clara pronta para a viagem. Para o momento importante, a influenciadora digital escolheu um vestido quadriculado, que combinou perfeitamente com o estilo da fazenda.

Ainda nos últimos dias, a empresária encantou ao mostrar a bebê usando um look para sair pela primeira vez de casa. A esposa do cantor ainda desabafou após receber críticas pelo jeito como está compartilhando e vivendo sua maternidade, sem muita ajuda e fazendo tudo direto com a herdeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Graciele Lacerda toma atitude após ataques contra sua filha com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda revelou nesta quarta-feira, 12, que tomou medidas legais contra os ataques direcionados a Clara Lacerda Camargo, sua filha de 1 mês de vida com o cantor Zezé Di Camargo. Ela informou a decisão por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais.

"Oi, meus amores, acabei de fazer a Clara dormir e vim gravar esse vídeo para vocês, porque eu quero falar de um assunto muito sério, algo que tem me angustiado que eu precisava compartilhar com vocês. Desde que a Clara nasceu, alguns perfis nas redes sociais tem espalhado ataques contra a nossa família e principalmente contra ela, comentários absurdos que tem nos indignado profundamente e é difícil falar sobre isso sem se revoltar", iniciou a modelo. Saiba mais aqui!