Graciele Lacerda fala sobre a filha ser a 'cara do avô': 'Me arrepio'

Após internautas verem semelhança de Clara com a família de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda fala sobre a filha ser a 'cópia' de Francisco Camargo

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou sobre a filha deles, Clara Lacerda Camargo, ser muito parecida com o avô falecido, Francisco Camargo. Nesta sexta-feira, 21, a influenciadora digital postou um clique da pequena sorrindo e depois de ver os comentários resolveu compartilhar que também acha a bebê a cara do senhor.

Em seus stories, a empresária comentou que em vários momentos olha para a menina e nota as semelhanças com Francisco. "Tem umas horas que eu filmo a Clara e até olho os vídeos dela e eu fico: 'Meu deus', me arrepio inteira, de como ela é a cara do meu sogro, eu praticamente pari meu sogro, é impressionante, isso aqui dela então [testa, olhos], a boca, porque o mô é a cara do meu sogro, ele é totalmente o pai dele, só que a Clara é cuspida, a sobrancelha dela, que é bem forte, arqueadinha, é igual do meu sogro, quando ela levanta a sobrancelha é igual", apontou.

E continuou falando sobre como se parecem: "A expressão dela, o olhar dela, ela faz um olhar assim, meu deus do céu, chego me arrepiar, como que pode isso? Minha filha, como você saiu da minha barriga assim, a cara do meu sogro, ninguém explica deus, ela demorou tanto a vir, sei que ela veio de uma forma muito especial, depois de um momento muito difícil na minha vida e nasceu em um dia muito especial, resolveu nascer no dia 25 de dezembro e ainda deus surpreende a gente com essa semelhança com o meu sogro é muito impressionante é muito deus sabe, eu tenho certeza que a Clara tem um propósito muito lindo aqui na terra".

Essa não é a primeira vez que Clara Lacerda Camargo chama a atenção com a semelhança com a família do pai. Recentemente, ao aparecer no colo do artista, a bebê impressionou ao surgir bem parecida com Zezé Di Camargo.

Filha de Graciele e Zezé completou dois meses

No dia 25 de fevereiro, a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo completou dois meses. Como já dito pela mãe, Clara terá a cada mês uma festinha com tema de princesa. Depois de comemorar o primeiro mês com Moana, a bebê foi vestida de Mulan.

Na fazenda, a influenciadora digital chamou uma decoradora para montar uma mesa com o tema do filme. Além de balões, flores de cerejeira, a decoração foi completada com várias lembrancinhas e docinhos.

Em seus stories, a esposa do sertanejo exibiu os detalhes da festinha e também como foram os mimos disponíveis para os presentes no pequeno evento.

Vale lembrar que, nas últimas semanas, a bebê viajou pela primeira vez no avião da família para fazer sua estreia na fazenda. Para a ocasião, a mamãe de primeira viagem escolheu mais um look especial.