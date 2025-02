Graciele Lacerda mostra lembrancinhas do 2º mesversário de Clara; confira

Após fazer mesversário com tema de princesa para Clara na fazenda, Graciele Lacerda mostra lembrancinhas personalizadas da comemoração

A esposa de Zezé Di Camargo,Graciele Lacerda, encantou ao mostrar em sua rede social as lembrancinhas do segundo mesversário de Clara Lacerda Camargo. Para a festinha na fazenda, a influenciadora digital apostou no tema de Mulan e não economizou na quantidade de mimos para os convidados.

Além dos itens terem feito parte da decoração em tons de rosa, vermelho e branco, eles foram levados pelos que participaram da comemoração. Seguindo tema da princesa da Disney, as caixinhas de diversos tamanhos e formatos foram confeccionadas.

Dentro delas, Graciele Lacerda mostrou que foram colocados bombons, balas de coco e outros tipos de docinhos. É bom lembrar que a empresária já avisou que cada mês será um tema de princesa. O primeiro foi de Moana.

Ainda em seus stories, a esposa do sertanejo exibiu os detalhes da decoração e encantou ao surgir com a bebê tranquila ao lado de toda a família, incluindo a avó, Helena Camargo, que deu uma benção especial para a netinha.

Veja as lembrancinhas do mesversário de Clara Lacerda Camargo:

