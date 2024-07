Graciele Lacerda revela mudança de manequim e choca com tamanho da barriga

Grávida de três meses, Graciele Lacerda revela que já perdeu algumas roupas e que está usando outro tamanho por conta da gestação

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, compartilhou mais uma mudança de seu corpo durante a gestação. Após revelar que terá um bebê com sertanejo, a famosa vem mostrando alguns momentos de sua gravidez e agora falou sobre ter aumentado seu manequim.

Após se arrumar para ir à academia, a influenciadora se gravou em seu closet no triplex onde mora com o sertanejo em Alphaville, em São Paulo, e falou sobre estar usando o top tamamho G. Além disso, a jornalista impressionou ao exibir o tamanho que sua barriga já está.

"Tô aqui me arrumando, pra ir pra academia e o que falei pra vocês ó, essa calça tem um conjunto, ela dá direitinho em mim, o top não cabe mais, aí coloquei esse top que eu comprei G, tamanho G", explicou sobre os seios estarem maiores enquanto a parte de baixo ainda estar servindo.

Ainda nesta quinta-feira, 18, Graciele Lacerda chamou a atenção ao surgir de macacão para treinar. A empresária do ramo da saúde então explicou como estão seus exercícios na academia e acalmou os fãs sobre as atividades físicas que anda fazendo.

Veja como está a barriguinha de Graciele Lacerda:

Nesta quarta-feira, 17, a amada de Zezé Di Camargo compartilhou o vídeo da reação da mãe dela ao saber que ela está grávida. Graciele Lacerda então explicou o motivo da mãe ter tido dificuldade em acreditar na notícia.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.