Graciele Lacerda revela como está sua barriga por trás da roupa

Com mais de três meses de gravidez, noiva de Zezé, Graciele Lacerda, revela como já está sua barriga e impressiona com tamanho; veja

Grávida pela primeira vez e já com mais de três meses de gestação, a noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, impressionou ao revelar como está sua barriga. Nesta quarta-feira, 14, ao mostrar seus cuidaos com a pele da região, que não para de crescer, ela revelou qual tamanho está seu abdômen.

No closet de seu triplex de luxo em Alphaville, em São Paulo, a influenciadora se gravou no momento da intimidade e mostrou melhor como está sua barriga. Ao levantar a roupa, eleita do sertanejo exibiu o abdômen bem redondinho.

É bom lembrar que Graciele Lacerda engravidou na sétima tentativa. A musa fitness fez fertilização in vitro por Zezé Di Camargo ter feito vasectomia. Por ter tomado a decisão de ser mãe apenas depois dos 40 anos, a influenciadora enfrentou maior dificuldade e explicou que só tinha apenas três óvulos na última tentativa, optando por ter colocado apenas um, o qual vingou e resultou na tão esperada gravidez.

Na última semana, a influenciadora chamou a atenção com o look escolhido para o aniversário de sua sogra, Helena Camargo. Durante o evento, que reuniu apenas alguns familiares, a famosa se emocionou e chorou.

Graciele Lacerda fala de abortos anteriores à gestação

Depois do longo processo para conseguir engravidar, Graciele Lacerda contou aos seguidores como estava se sentindo e revelou que ainda não tinha se aconstumado com a ideia. A influenciadora e o marido procuraram pela técnica de FiV, por causa da vasectomia feita por Zezé antes do casal pensar em ter filhos.

A esposa de Zezé contou que demorou para entender a gravidez em decorrência dos abortos sofridos por ela ao longo do processo, contando que teve muito medo:

"Passei por muitas tentativas e situações e, enquanto não completasse esses três meses, estava com muito medo, muito receio. Às vezes, colocava a mão na barriga e falava que não tinha mais ninguém ali. Então, foi um sofrimento para mim, não consegui curtir, não consegui ficar feliz, só ficava preocupada e ansiosa".