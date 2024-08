Graciele Lacerda causa com look brilhante para o aniversário da sogra; veja

Exibindo a barriga marcada de grávida, Graciele Lacerda causa ao apostar em macacão nada discreto para festa de aniversário de Helena Camargo; veja

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, surpreendeu ao exbir o look que escolheu para prestigiar a festa de 80 anos de sua sogra, Helena Camargo, nesta quarta-feira, 07. Grávida de seu priemeiro bebê, a influenciadora impressionou ao compartilhar um vídeo revelando a roupa eleita para o evento.

Com a barriguinha de mais de 16 semanas marcada, a empresária do ramo da saúde chamou a atenção ao aparecer com um macacão sem alça nada discreto. De cor marrom e toda brilhante, a peça não passou despercebida na rede social.

Graciele Lacerda então arrematou a produção com uma bolsa pequena de grife, acessórios dourados e cabelo preso. "Pronta para comemorar os 80 anos da minha sogra!", disse ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "A mamãe mais bela do momento", admiraram. "A barriguinha, que linda", falaram outros.

A noiva do artista ainda compartilhou mais vídeos em seus stories revelando como foi a festa de Helena Camargo. Nos registros foi possível ver detalhes da comemoração como a decoração e quem conseguiu estar presente no momento.

É bom lembrar que a famosa já explicou que não está grávida de gêmeos e provou exibindo imagens do ultrassom. Apesar de ter feito tratamento e fertilização para engravidar, a influenciadora optou por colocar somente um embrião e deixou dois guardados. O médico por enquanto é o único que sabe o sexo do bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda explica reação da mãe ao saber da gravidez

Após postar um vídeo mostrando a reação da mãe ao saber de sua gravidez, Graciele Lacerda se pronunciou em seus stories para explicar o motivo de dona Maria das Graças Lacerda ter ficado desacreditada ao saber que ela está esperando um bebê com Zezé Di Camargo.

A influenciadora então contou que estava fazendo a tentativa sem contar para a mãe porque até então, ao compartilhar as outras vezes, a senhora ficava mutio ansiosa e decepcionada com as perdas. Por isso, a eleita do sertanejo fez o processo escondido e só contou quando realmente teve certeza de que estava gestante. Saiba mais aqui.