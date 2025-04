Influenciadora morre aos 28 anos e namorado faz desabafo comovente

A influenciadora alemã Vanessa Konopka faleceu aos 28 anos após passar mal durante uma festa no último réveillon. O namorado lamentou a perda

A influenciadora alemã Vanessa Konopka faleceu aos 28 anos após passar mal durante uma festa no último réveillon em Boracay (Filipinas), onde morava. O óbito aconteceu em março deste ano, mas viralizou após as postagens do namorado dela, identificado como Fernando.

Ela e Fernando administravam um perfil nas redes sociais em que costumavam compartilhar fotos e vídeos das viagens do casal e, mais recentemente, vídeos da experiência de Konopka no hospital.

O rapaz relatou que a companheira foi diagnosticada com sérios danos no fígado e pneumonia após dar entrada na emergência de um hospital no dia 31 de dezembro. No entanto, segundo ele, não recebeu uma explicação médica clara sobre o que causou a rápida piora no quadro. Ela chegou a ficar sem se alimentar, falar ou andar.

No dia 20 de fevereiro, ele chegou a informar que a jovem estava fora de perigo. "Vanessa está fora de perigo agora, ela reencontrou a mãe e ambos estão agora em Boracay. Eles vão esperar mais alguns dias até a Vanessa ficar forte o suficiente para que ela possa voltar para a Alemanha para tratamento. Agradecemos por todas as orações, todas as doações, todas as palavras de apoio. Deus vai abençoar a todos".

Já no dia 7 de março, ele anunciou a morte de sua companheira. "Ela sempre adorou conectar-se com todos vocês, e o seu amor pelas Filipinas estava além das palavras. Mais uma vez só posso pedir suas orações para que Deus possa trazer conforto aos corações dos seus entes queridos. Eu confio nEle, sei que está com a Vanessa e sei que Deus está sempre conosco".

E desabafou: "Kushka, se você está talvez lendo isso em algum lugar, muito obrigado por me ensinar a me amar não importa o que os outros pensam, ela me mostrou como me amar, e como seguir meus sonhos! Vou te amar para sempre e poderemos nos ver novamente", completou.

