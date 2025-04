Médico explica colapso cardiocirculatório e revela como ocorreu a morte do Papa Francisco

Entenda o que levou à morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade

O Papa Francisco (88) morreu na madrugada desta segunda-feira, 21, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca, em seu apartamento localizado na Casa Santa Marta, em Roma, na Itália. Segundo documento médico, ele entrou em coma e teve um colapso cardiocirculatório irreversível.

O falecimento do pontífice aconteceu semanas após sua alta hospitalar -- em fevereiro, o religioso foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli com quadro delicado de bronquite. CARAS Brasil conversa com o cardiologista Dr. Elzo Mattar, que explica que o colapso cardiocirculatório é uma falência súbita e total do sistema que mantém o sangue circulando no corpo.

“O colapso cardiocirculatório acontece quando o coração e os vasos sanguíneos deixam de funcionar de forma eficaz. Isso impede que o sangue chegue aos órgãos vitais, como o cérebro, os rins e prejudica a perfusão do próprio coração. É uma situação crítica, muitas vezes irreversível”, afirma.

A mesma condição do Papa Francisco pode ser desencadeada por eventos que podem ser fatais como infarto agudo do miocárdio, arritmias graves, embolias ou até por um AVC grave, a última, como ocorreu com o pontífice.

“Quando o cérebro sofre um AVC extenso, principalmente do tipo hemorrágico, pode ocorrer um comprometimento do tronco encefálico, estrutura que controla os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Isso pode levar ao colapso circulatório. É como se o corpo perdesse seu centro de comando”, explica o Dr. Elzo.

A causa da morte do Papa Francisco ainda intriga fiéis de todo o mundo. No entanto, o religioso já sofria com condições crônicas como hipertensão, diabetes tipo II e bronquiectasias, além de ter enfrentado recentemente uma pneumonia bilateral — fatores que aumentam consideravelmente o risco cardiovascular em idosos.

O líder da Igreja Católica ficou internado por 38 dias em sua última passagem pelo hospital. Na época, ele teve uma crise respiratória asmática prolongada, inclusive, médicos afirmaram que seu estado de saúde era crítico