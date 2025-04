Papa Francisco agradece enfermeiro em uma de suas últimas ações: 'Obrigado'

Nos últimos momentos, o enfermeiro do Papa Francisco recebeu um agradecimento do pontífice por tê-lo ajudado; saiba detalhes!

O Papa Francisco agradeceu ao enfermeiro que o ajudou a surpreender os fiéis na Praça de São Pedro, no domingo de Páscoa, 20, com um breve passeio no papamóvel. Esse momento foi uma das últimas ações do pontífice antes de seu falecimento, aos 88 anos.

"Obrigado por me trazer para a praça" , disse o pontífice a Massimiliano Strappetti, que o acompanhou 24 horas por dia e esteve ao seu lado durante os 38 dias de internação, conforme informou o veículo de notícias do Vaticano.

O pontífice passou seu último dia no trabalho, desconsiderando a orientação dos médicos, que recomendaram um período de repouso de dois meses para uma recuperação adequada.

Na Praça de São Pedro, no domingo (20), cerca de 35 mil fiéis se reuniram enquanto o Papa Francisco, sentado em uma cadeira elevada na parte traseira do papamóvel, cumprimentava a multidão.

“Pouco mais de uma hora depois, ao fazer um gesto de despedida com a mão para Strappetti… o pontífice entrou em coma. Ele não sofreu, e tudo aconteceu muito rápido” , acrescentou o veículo.

Amor de infância

Antes de se tornar uma das figuras mais influentes do mundo, Papa Francisco — ou Jorge Mario Bergoglio — fez uma promessa surpreendente para uma paixão de infância. Em entrevista ao jornal The Telegraph, em 2013, Amalia Damonte, antiga vizinha e amiga do pontífice, revelou que recebeu uma carta de amor dele quando tinha apenas 12 anos de idade.

"Quando éramos jovens, Bergoglio (sobrenome de batismo de Papa Francisco) me escreveu uma carta e eu não o respondi. O que eu queria era que ele desaparecesse do mapa”, disse Amalia em 2013, explicando que os dois eram muito próximos, mas sua família não aceitava qualquer envolvimento com ele.

