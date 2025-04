Eita! Em entrevista recente, Claudia Alencar revelou sufoco nos bastidores de 'Porto dos Milagres' e detalhes de sua cena no caixão

Nesta terça-feira, 22, Claudia Alencar movimentou as redes sociais ao compartilhar detalhes dos bastidores da novela Porto dos Milagres, exibida em 2001 pela TV Globo. Durante uma entrevista recente, a famosa surpreendeu ao revelar como foi feita a cena do velório de sua personagem.

"Entrei na novela para fazer trinta capítulos. Falei: 'Como assim?'. Já me achei desmerecida. Como assim fazer 30 capítulos? Aí, fiz e não conseguiram me matar", brincou ela.

Na sequência, Claudia detalhou o processo desafiador de gravação da cena em questão. "O personagem tinha que morrer de qualquer maneira. Me mataram no capítulo cem. No capítulo cem, fiquei três horas no caixão. Não levantei. Tinham posto um tanto de florzinhas e pensei, não vou fazer com que a produção tire as florzinhas e coloque no mesmo lugar. Não vai dar certo", relembrou.

"Todo mundo foi almoçar e eu fiquei lá. Só escutava. Virei uma grande orelha. Escutava tudo. Fiquei calma. Foi um desafio. Depois fiquei mais um mês em casa. e voltei como fantasma. Coisas de Agnaldo Silva [Diretor]. Voltei para acabar com toda a corruoção da cidade", contou Claudia Alencar.

Relacionamento

Após superar desafios delicados de saúde no último ano – incluindo uma grave infecção bacteriana que a deixou em coma por cinco dias, uma cirurgia complexa na coluna e quase um ano de internação –, Claudia Alencar, de 75 anos, está focada em aproveitar a vida! Em entrevista recente à Quem, a atriz revelou que está vivendo um relacionamento há dois meses e meio com o advogado Emanuel Brito, de 49 anos.

"A gente se conheceu na casa da Elba Rodrigues, em um almoço. Ficamos conversando e depois ele gentilmente se ofereceu para me trazer em casa. No outro dia resolvemos sair e vimos que tínhamos afinidades", relembrou Claudia, que está no ar como Laura na reprise de Tieta, no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

Ainda durante o bate-papo, a artista não deixou de declarar sua admiração pelo companheiro. "Admiro muito a inteligência dele, a generosidade, a doçura e o carinho que ele tem comigo. A diferença de idade não pesa em nada. Quem pensa assim está pensando completamente errado", afirmou.

E depois de enfrentar momentos críticos, a atriz celebra essa nova fase. "É muito bom estar apaixonada depois de voltar à vida novamente. Estou com o projeto de uma peça teatral e agora tenho esse namoro, esse afeto que está acontecendo. São bênçãos que vêm", disse a atriz.

"Gostamos muito de estar juntos, de escutar música juntos, de ir ao teatro, ao cinema, ao Theatro Municipal e escutar um belo de um concerto. Temos grandes afinidades culturais, artísticas, intelectuais e afetivas", detalhou Claudia Alencar.

Até o momento, a artista não tem fotos com o amado nas redes sociais.

