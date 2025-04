Roberto Carlos revela como lida com a maturidade: 'São tantas emoções!'

Aos 84 anos, ícone da música brasileira, o Rei Roberto Carlos abre a intimidade ao falar sobre maturidade e vida amorosa

Seja em terra firme ou em alto-mar, Roberto Carlos é mestre não apenas em cantar, mas também em encantar corações. Aos 84 anos, o Rei segue com o mesmo charme dos anos áureos da Jovem Guarda e, para alegria dos fãs, com energia de sobra. Durante entrevista com a presença da Revista CARAS, realizado no teatro do navio Além do Horizonte, o cantor abriu a intimidade ao falar de maturidade.

O tempo também tem trazido algumas mudanças para o Rei e ele não só tem ciência disso, como também leva na esportiva. “A gente vai ficando um pouco menos tolerante. É a idade”, confessou ele. Com 65 anos de carreira, Roberto afirma que cada dia, cada show, cada música e fase têm o mesmo valor em sua trajetória.

“São tantas emoções! Eu não sei selecionar uma grande emoção e acho que a gente sempre quer fazer uma coisa a mais, estou sempre pensando além, pensando no futuro. A gente não pode se acomodar”, apontou.

'CONTINUO NAMORANDO'

E para ele missão dada é missão cumprida! Ao longo de cinco dias, o ídolo fez três shows e se mostrou

mais romântico do que nunca. Sem dar detalhes, ele abriu o coração. “Continuo namorando”, disparou

Roberto, definindo-se como um autêntico amante à moda antiga.

“Eu sou como qualquer namorado romântico. Minhas músicas falam desse romantismo e eu coloco isso em minhas canções e na minha vida. O amor é sempre muito bom e intenso em todos os aspectos”, finalizou o cantor Roberto Carlos, arrancando suspiros das fãs que ouviam atentas a declaração.

Leia mais em: Roberto Carlos tem a fé como um dos seus pilares: 'Ajuda a gente a andar para frente'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: