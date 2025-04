Monica Benini comenta sobre a alimentação dos filhos: 'Temos regras'

Em suas redes sociais, Monica Benini respondeu algumas perguntas dos seguidores e comentou sobre a alimentação dos filhos Otto e Lara

Em suas redes sociais, Monica Benini sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 511 mil seguidores. Casada com Junior Lima, ela é mãe de Otto, de sete anos, e Lara, de três.

Nesta terça-feira, 22, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos internautas e uma fã quis saber se ela deixa os pequenos comerem chocolate.

Monica foi bastante sincera ao responder que as crianças podem comer doce, porém com moderação. "Claro, né gente? E eles amam. Temos regras para doce, eles comem aos finais de semana. Mas quando comem, eu zero nóio. Deixo eles curtirem, apreciarem de verdade. Eu acredito muito que o segredo de uma boa alimentação é o equilíbrio", disse ela.

Decisão de não expor os filhos

A influenciadora digital Monica Beninifalou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos, Otto, de sete anos, e Lara, de três anos, que são frutos de seu casamento com o cantor e músico Junior Lima. Pelos Stories de seu perfil nas redes sociais, ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores, e uma das dúvidas foi sobre o motivo de o casal não mostrar o rosto das crianças.

"Por que não deixa a gente conhecer seus filhos? Queremos vocês tão bem", escreveu a pessoa. "Agradeço pelo carinho. Mas olha, eu acredito cada dia mais que se tem um lugar em que criança (ou a imagem dela) não deveria estar é na internet", opinou a influenciadora.

Vale lembrar que as fotos compartilhadas por Mônica Benini não mostram detalhes do rostinho de seus filhos. Isso porque a família decidiu preservar a imagem dos pequenos. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, o cantor disse que prefere não mostrar os herdeiros para que eles consigam levar uma vida o mais normal possível. Contudo, ele afirmou que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

