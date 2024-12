Graciele Lacerda mostra item luxuoso no banheiro de sua filha com Zezé Di Camargo

À espera da primeira filha com Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda exibiu um item de luxo que escolheu para o banheiro da bebê: 'Amei'

Graciele Lacerda está contando os dias para a chegada de Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo! Focada nos últimos preparativos para receber a herdeira em casa, a influenciadora digital tem compartilhado com os seguidores detalhes do quartinho da pequena.

Na noite de segunda-feira, 2, Graciele mostrou o cantinho onde dará banho na filha. Por meio de seus stories no Instagram, a esposa de Zezé Di Camargo contou que levou a banheira da pequena para o cômodo e não escondeu a alegria em observar o toalete finalizado.

No registro publicado pela mamãe de primeira viagem, ela exibiu a área do box do banheiro, que conta com portas de vidro, nicho iluminado para colocar os itens de Clara, além de puxadores dourados. O destaque do local ficou com o secador luxuoso de toalhas instalado em uma das paredes.

"Olha o box que lindo que ficou! Ficou bem bonitinho o banheiro dela. Esse aqui é um secador, ele esquenta para secar a toalha. Amei isso daqui", declarou Graciele Lacerda, esbanjando felicidade. Recentemente, a famosa também compartilhou detalhes do quarto da bebê, que estava em obras.

Confira detalhes do banheiro da filha de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda mostra banheiro de sua filha - Reprodução / Instagram

Quando a filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo nasce?

A primeira filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo está prevista para nascer em janeiro de 2025. Além de Clara, que é a caçula do cantor sertanejo, ele também é pai de Igor, Camilla e Wanessa Camargo, frutos de seu antigo casamento com Zilu Godoi.

Graciele Lacerda reflete sobre mudança no corpo durante gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda está radiante desde que descobriu que será mamãe e não esconde o quanto tem aproveitado cada momento da gestação, que já está na reta final. Bastante ativa nas redes sociais, ela incluiu o tema maternidade em suas conversas diárias com os seguidores.

Recentemente, durante um bate-papo descontraído com o público, a esposa de Zezé Di Camargo revelou que não consegue se reconhecer com o antigo físico sarado e contou que está amando a mudança em seu corpo; confira mais detalhes!

