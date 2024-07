Graciele Lacerda fala do tamanho de seu bebê: 'Completando'

Ao completar 15 semanas de gravidez, Graciele Lacerda fala sobre o tamanho que já está seu bebê com Zezé Di Camargo e celebra marco

Após revelar que está grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda vem compartilhando cada descoberta em sua primeira gestação. Nesta sexta-feira, 19, a influenciadora então revelou qual é mais ou menos o tamanho de seu bebê e comemorou a chegadas das 15 semanas.

Grávida de três meses, a empresária do ramo da saúde compartilhou um print de um aplicativo para gestantes acompanharem o crescimento do feto. A eleita do sertanejo então mostrou que seu bebê, que somente o médico sabe o sexo, está do tamanho de uma manga.

"Completando 15 semanas", celebrou ao conseguir mais uma semana. É bom lembrar que Graciele Lacerda tentou engravidar durante muito tempo e apenas na sétima vez conseguiu que a gravidez realmente prosseguisse.

Por conta disso, ela preferiu não contar para a mãe e outras pessoas sobre estar tentando ter um bebê. Diante dessa situação, a mãe dela ficou em choque ao saber que a herdeira está esperando seu primeiro filho. A influenciadora então explicou a reação de Maria das Graças após postar o vídeo de como fez a revelação para a senhora.

Ainda nesta sexta-feira, 19, Graciele Lacerda chocou ao mostrar o tamanho que sua barriga já está. Com o abdômen bem pontudo, a noiva do cantor comentou que já está vendo muitas mudanças em seu corpo a ponto de ter que comprar roupas de manequim maior.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.