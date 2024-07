Bebê / NOVA MAMÃE

Graciele Lacerda explica por que manteve gravidez em segredo: 'Foi um alívio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Graciele Lacerda revelou bastidores da gravidez do primeiro filho com Zezé e como tem lidado com chegada da maternidade

Graciele Lacerda sofreu diversas perdas antes de anunciar a gravidez - Foto: @thailazarinifotografia