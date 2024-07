Graciele Lacerda enfrenta dificuldades na gravidez: 'Afetou muito'

No primeiro trimestre da gestação, Graciele Lacerda enfrenta dificuldades e compartilha o que anda sentindo com seus seguidores; veja

A noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda, compartilhou algumas dificuldades que já está enfrentando no primeiro trimestre da gravidez. Apesar do bebê ainda estar pequeno, a empresária do ramo da saúde contou que está com alguns sintomas intensos. Nesta sexta-feira, 26, ela revelou o que está acontecendo com ela.

Acostumada com uma alimentação limpa, apenas com alimentos saudáveis, a eleita do sertanejo contou que antes da gestação, quando comia farinha e açúcar passava um pouco mal, mas que agora além de estufamento está tendo azia.

"Além de seu sentir todo esse desconforto, de comer alimento inflamatórios, me dá azia, nunca tive azia, por causa da minha alimentação ser muito certinha, agora se eu como alguma coisa com farinha, com leite ou alguma coisa com açúcar, nossa senhora, é uma azia, que me incomoda tanto", compartilhou.

Graciele Lacerda ainda aproveitou a oportunidade para contar outro sintoma que está enfrentando e perguntou aos seguidores se isso também seria normal. "Desde quando minha FIV deu positivo, uma das coisas que me afetou muito foi a respiração, não sei se é porque tenho rinite, sinusite, eu sei que é normal esse cansaço, mas o meu sistema respiratório afetou muito, à noite tô dormindo, às vezes de madrugada acordo com o nariz super entupido", relatou que está com as questões mais afetadas.

Ainda nos últimos dias, a noiva de Zezé Di Camargo aproveitou a passagem pela fazenda do cantor para registrar o início da gestação com um ensaio deslumbrante. Usando um vestido branco, ela exibiu sua barriguinha no local. É bom lembrar que apenas o médico sabe o sexo do bebê e que ela pretende fazer um chá revelação.

Grávida após fazer tratamento e fertlização, Graciele impressionou ao mostrar o tamanho que sua barriga já está e a mudança de seu manequim. Nos últimos dias, ela compartilhou o vídeo da reação da mãe dela ao saber que ela está grávida. A jornalista então explicou o motivo da mãe ter tido dificuldade em acreditar na notícia.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. No dia13 de julho, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.