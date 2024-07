Graciele Lacerda registra início de sua gravidez com ensaio na fazenda

Grávida de três meses, Graciele Lacerda registra começo de sua gestação ao fazer fotos na fazenda de Zezé Di Camargo; veja os cliques

A noiva de Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda, aproveitou sua passagem na fazenda do cantor para fazer um ensaio do início de sua gravidez. Após revelar que está esperando seu primeiro bebê com o sertanejo, a empresária do ramo da saúde não esconde mais sua barriga e a mostrou em cliques deslumbrantes.

Nesta quarta-feira, 24, a futura mamãe compartilhou as fotos usando um vestido branco e encantou ao mostrar o momento especial que está vivendo. Já com o abdômen crescido e pontudinho, Graciele Lacerda protagonizou os registros no cenário de natureza da propriedade em Goiás.

"Alguns registros aqui na fazenda", publicou a influenciadora com seus seguidores. Nos comentários, os internautas admiraram a eleita do artista. "Nossa, já tá de barrigão", exclamaram ao vê-la. "Ficou muito linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, antes de chegarem à fazenda para gravação de clipes de Zezé, Graciele e o amado resgataram um cachorrinho. O casal decidiu adotar o filhote e a noiva do famoso encantou ao surgir com ele todo cuidado.

Grávida após fazer tratamento e fertlização, a eleita do cantor impressionou ao mostrar o tamanho que sua barriga já está e a mudança de seu manequim. Nos últimos dias, a amada de Zezé Di Camargo compartilhou o vídeo da reação da mãe dela ao saber que ela está grávida. Graciele Lacerda então explicou o motivo da mãe ter tido dificuldade em acreditar na notícia.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. No dia13 de julho, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.