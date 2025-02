A influencer Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, relembra jornada para engravidar em vídeo publicado na noite desta quinta-feira, 27

A influenciadora Graciele Lacerda, de 44 anos, decidiu relembrar a jornada para engravidar por meio de um vídeo publicado na noite desta quinta-feira, 27, em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a esposa do cantor Zezé Di Camargo conta que passou cinco anos em tratamento com o marido para conseguir ser mãe de Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro . Por conta do sertanejo ser vasectomizado, a gestação ocorreu por meio da fertilização in vitro (FIV).

"Estou fazendo esse vídeo para contar a minha história como tentante durante cinco anos. Eu prometi fazer esse vídeo assim que engravidei, mas estava vivenciando tanto aquele momento, aquela gravidez que foi tão especial, deseja e difícil para mim, que não sentia confortável e à vontade para contar essa história para vocês", começou.

Lacerda afirma que o desejo de falar sobre o assunto agora nasce do intuito de inspirar outras mulheres que tentam engravidar há um tempo. E relembrou que durante os cinco anos de tentativas, também recorreu a vídeos de outras mulheres que passaram por aquilo.

"Espero que a minha história seja um incentivo de força para as mulheres que estão tentando. Tive dificuldade de encontrar na internet relatos de mulheres que passaram por situações que passei durante os cinco anos de tratamento para engravidar", continuou.

Lacerda contou que decidiu engravidar quando estava com 38 anos e explicou que abdicou do sonho de ser mãe por conta do relacionamento com Zezé, que começou enquanto ele ainda era casado com Zilu Godói, com quem ele tem Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo. O cantor se separou em 2012 e assumiu o relacionamento com Graciele em 2014.

"Não pensava engravidar e me abdiquei desse sonho pelo meu relacionamento e pelas outras pessoas. Esqueci de mim e desisti do meu sonho por outras pessoas e por uma situação. Mas conversando com o Zezé, ele disse que era para eu pensar melhor porque lá na frente eu poderia me sentir sozinha, me arrepender... Ele plantou essa sementinha na minha cabeça, procurei um médico para ver como funciona isso. Eu ia precisar fazer uma FIV por ele ser vasectomizado", detalhou.

Graciele Lacerda mostra festa de mesversário da filha

Nesta quarta-feira, 26, Graciele Lacerda compartilhou fotos inéditas da festa de mesversário da filha, Clara. A menina completou dois meses nesta última terça-feira, 25, e ganhou uma festa com o tema da princesa Mulan.

A festa aconteceu na fazenda do sertanejo, em Goiás, e contou com a presença de dona Helena Camargo, que conheceu a neta pessoalmente na última semana, e de outros familiares.

"Compartilhando com as titias e os titios o nosso álbum do segundo mêsversário da Clara! Como estamos na fazenda, organizamos tudo por aqui – e foi simplesmente lindo, ainda melhor do que sonhei ou imaginei!", escreveu na legenda da publicação. Confira!

