Giovanna Buscacio, nora de Ronaldinho Gaúcho, exibe barriguinha de grávida

Nora do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, a criadora de conteúdo Giovanna Buscacio encantou ao exibir a barriguinha da primeira gestação

Giovanna Buscacio, de 24 anos, encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 29, ao compartilhar alguns cliques exibindo sua barriga de grávida. Ela está à espera de seu primeiro filho com jogador de futebol João Mendes de Assis Moreira, de 19 anos, herdeiro de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão.

Além de exibir a barriguinha, em uma das fotos postadas no feed do Instagram, a criadora de conteúdo, irmã da atriz Giullia Buscacio, aparece no elevador ao lado do amado. Ela também mostrou fotos de comida, da academia e de uma viagem.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "A barriga tá linda", comentou um terceiro.

Giovanna revelou a gravidez quando estava com 16 semanas de gestação. Ela tem 134 mil seguidores no Instagram e mostra detalhes do seu dia a dia em Manchester, onde mora com o namorado. João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, joga no Burnley, da segunda divisão da Inglaterra. Ele iniciou sua carreira na base do Cruzeiro, onde atuou por quatro temporadas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Buscacio (@giobuscacio)

Giullia Buscacio se renova no verão e torce pelo melhor ano

A atriz Giullia Buscacio entrou 2025 com pé direito. Ela desembarcou em Fernando de Noronha, famoso arquipélago em Pernambuco, para renovar as energias e se jogar nas oportunidades que almeja para o novo ciclo. Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela, que brilhou em Renascer (2024) como a personagem Sandra, abre detalhes sobre carreira e revela sua relação com o verão. "Sinto que será um ano incrível", confessa.

"Se em 2024 tive um renascimento profissional, sinto que no que depender de mim 2025 será meu ano profissional. No final do ano, gravei a minha primeira série para o streaming e não tinha jeito melhor de fechar o ano com chave de ouro (risos). Uma das minhas metas para este ano é continuar me desafiando como atriz. Sinto que 2025 será um ano incrível", conta. Veja a entrevista completa!

