Grávida do primeiro filho, a apresentadora Tati Machado surpreendeu os seguidores ao exibir o tamanho da barriguinha de gestação

Nesta quarta-feira, 29, a apresentadora Tati Machado usou as redes sociais para compartilhar um registro especial! Grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com o cineasta Bruno Monteiro, a famosa mostrou como está a barriguinha de grávida.

"Tem alguém dando as caras por aqui!", escreveu Tati nos Stories do Instagram.

A novidade foi anunciada no dia 19 de dezembro, ao vivo no Mais Você. A apresentadora do matinal, Ana Maria Braga, contou que recebeu uma visita e que essa pessoa lhe surpreendeu com um presente: Um body de bebê escrito “Exxxquece, vovó”. "Acho que sou eu", disse Tati, que deixou todos surpresos ao revelar que ela era a convidada secreta. "A vovó sou eu", disse a veterana, que se emocionou enquanto mostrava o momento em que foi presenteada por Tati.

Tati Machado exibe barriguinha de grávida. Foto: Reprodução/Instagram

Tati Machado emociona ao recordar descoberta da primeira gravidez

A apresentadora Tati Machado finalizou o ano de 2024 realizando um de seus maiores sonhos: ser mãe! Em dezembro, durante um bate-papo ao vivo com Ana Maria Braga no 'Mais Você', ela revelou publicamente que está à espera de Rael, seu primeiro filho com Bruno Monteiro.

Agora, por meio das redes sociais, Tati Machado compartilhou com os seguidores um vídeo emocionante do momento em que descobriu a gestação. No registro, a campeã da ‘Dança dos Famosos’ aparece esperando o tão sonhado 'positivo' do teste de gravidez.

"Nenhuma retrospectiva de 2024 seria capaz de superar a melhor das surpresas para mim e para o mozão. Nosso Rael é real. Uma virada de muito amor para todos. Que 2025 seja de muitas realizações e de vida feliz. Obrigada por tudo, galera", escreveu a apresentadora na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos amigos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à Tati Machado e vibraram mais uma vez com a novidade. "Seu maior sonho, e do maridão, se realizou! Curta muito esta viagem que é ser mãe. Bem-vinda", declarou Eliana. "Muitas realizações e amor mamãe mais linda", desejou Sabrina Sato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Leia também:Tati Machado recebe ‘título’ que já foi de Ana Furtado em brincadeira dos internautas