Giullia Buscacio se renova no verão e torce pelo melhor ano: 'Consigo me desfazer da energia'

Giullia Buscacio (27) entrou 2025 com pé direito. A atriz desembarcou em Fernando de Noronha, famoso arquipélago em Pernambuco, para renovar as energias e se jogar nas oportunidades que almeja para o novo ciclo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela, que brilhou em Renascer(2024) como a personagem Sandra, abre detalhes sobre carreira e revela sua relação com o verão. "Sinto que será um ano incrível", confessa.

"Se em 2024 tive um renascimento profissional, sinto que no que depender de mim 2025 será meu ano profissional. No final do ano, gravei a minha primeira série para o streaming e não tinha jeito melhor de fechar o ano com chave de ouro (risos). Uma das minhas metas para este ano é continuar me desafiando como atriz. Sinto que 2025 será um ano incrível", conta.

"Eu fiquei muito feliz gravando a quarta temporada de Arcanjo Renegado, onde me desafiei , trazendo uma personagem ao inverso de tudo que já fiz na carreira. Mal vejo a hora do lançamento (risos). Esse é o meu primeiro trabalho para o streaming, e não tinha jeito melhor de começar", complementa.

De férias, ela aproveita para curtir o verão em Fernando de Noronha. A atriz revela ter uma afinidade com a estação, principalmente quando o assunto é energia espiritual. Passar meses concentrando energias de personagens para as novelas pode demandar uma renovação.

"Como uma boa carioca, eu amo o verão. Me aproxima da minha brasilidade. É a minha estação favorita, sinto que consigo me desfazer da energia de alguns personagens e me reciclar para encarar o que está por vir", diz.

"Noronha é um verdadeiro paraíso. Sou completamente apaixonada por esse lugar e a energia daqui. Estou super feliz de estar de voltar na ilha aproveitando para descansar, encontrar amigos e curtir os primeiros dias de 2025", conclui.

