A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans compartilhou um novo ensaio fotográfico para celebrar os 10 meses dos filhos, Álvaro e Antônio

Bárbara Evans usou as redes sociais para comemorar mais um mesversário dos filhos gêmeos. Nesta sexta-feira, 27, Álvaro e Antônio completaram 10 meses de vida, e como de costume, a mamãe realizou em ensaio fotográfico os herdeiros, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os pequenos aparecem esbanjando fofura ao posaram em um carrinho de brinquedo. Para os cliques, os dois estão usando um macacão com um cachorro e um osso estampado.

Ao compartilhar as fotos, Bárbara parabenizou Álvaro e Antônio. "Feliz 10 meses, meus amores. Como o tempo está passando rápido!! Mamãe e papai amam vocês!!", declarou a modelo e influenciadora digital, que também é mãe de Ayla, de dois anos.

Os internautas se derreteram nos comentários. "É muita perfeição, meu Deus", disse um seguidor. "São perfeitos, lindos demais", escreveu outra. "Cada dia estão mais lindos", falou uma fã. "Meu Deus, é muita fofurice juntas... parabéns, lindezas", comentou mais uma.

Recentemente, Bárbara dividiu com os seguidores que passou um susto com Antônio. "Levamos um susto hoje de manhã com nosso Antônio. Sei que a gente sempre tem que pensar positivo, mas eu fiquei muito apavorada... Graças a Deus ele está melhor. Graças a Deus é uma gripezinha, mas ele não está com aquela dificuldade na respiração que é o que leva a ser internado. Foi só um susto mesmo. Vamos aumentar as bombinhas. A médica falou que a gente tem que tratar como se ele tivesse asma por um tempo, que isso vai passar com o tempo. Mas agora ele é mais sensível, tem que ficar de olho no garoto", relatou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans encanta com vídeo fofo da filha em 'momento blogueira'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans dividiu com os seguidores um momento fofíssimo da filha mais velha, Ayla, de 2 aninhos. A pequena surgiu em frente às câmeras protagonizando um ‘momento blogueira’.

Esbanjando fofura e simpatia, a primogênita de Bárbara apareceu fazendo um tutorial de maquiagem enquanto conversava com os internautas. "Estou me maquiando para ir à festa da minha amiga. Vou fazer essa base, porque a gente precisa ir para a piscina", declarou Ayla em um trecho do vídeo. Veja!