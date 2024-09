Bárbara Evans relata susto com o filho Antônio: 'Apavorada'

A modelo Bárbara Evans passou um baita susto com o filho Antônio, de apenas oito meses, e precisou levar o bebê para o hospital

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Gustavo Theodoro, a modelo é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de oito meses.

Nesta segunda-feira, 16, a famosa contou que passou por um baita susto com um dos bebês. "Oi, amores. Tudo bem? Hoje acordamos um pouco preocupados com o Antônio. Corri com ele para a pediatra. Graças a Deus já estamos voltando para a casa", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a loira deu mais detalhes do ocorrido. "Levamos um susto hoje de manhã com nosso Antônio. Sei que a gente sempre tem que pensar positivo, mas eu fiquei muito apavarada. Já saí até com a escova de dente. Graças a Deus ele está melhor. Graças a Deus é uma gripezinha, mas ele não está com aquela dificuldade na respiração que é o que leva a ser internado", disse ela.

Para concluir, Bárbara afirmou que o bebê está bem, mas ainda necessita de cuidados. "Foi só um susto mesmo. Vamos aumentar as bombinhas. A médica falou que a gente tem que tratar como se ele tivesse asma por um tempo, que isso vai passar com o tempo. Mas agora ele é mais sensível, tem que ficar de olho no garoto", concluiu.

Críticas

Bárbara Evansdecidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e dentre as perguntas, alguns internautas mandaram críticas.

"Parece que você se preocupa mais com você do que com seus filhos. Claro, tem babá", mandou um usuário. Ao ver a mensagem, a modelo logo rebateu.

"Não fala coisa que você não sabe, pelo amor de Deus. Graças a Deus tenho uma cabeça boa para ler esse tipo de coisa. Me cuido sim. E não me arrependo disso não. Sou uma mãe maravilhosa e tenho muito orgulho de mim", disparou ela, que é mãe de Ayla, de dois anos, e os gêmeos, Antônio e Álvaro, de oito meses.

Em outra mensagem, Bárbara foi acusada de "não ter autoridade" sobre sua filha mais velha e de deixá-la fazer o que quer. "Você mora aqui comigo? Não sabia. Que estranho, nunca te vi. Linda, quando estou filmando ela... ela sabe e fez graça comigo. É o único momento que você consegue ver. Eu sou bem brava, e coloco ela na linha. Ai dela não me obedecer. E só para você saber também, ela é super educada. Com dois anos, já fala: obrigada, por favor, estou satisfeita, mamãe eu posso", afirmou.