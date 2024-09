Bárbara Evans encanta com vídeo fofo da filha em 'momento blogueira'

Que fofura! A modelo Bárbara Evans compartilhou um registro onde a filha mais velha, Ayla, aparece fazendo um tutorial de maquiagem

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans dividiu com os seguidores um momento fofíssimo da filha mais velha, Ayla, de 2 aninhos. Nesta terça-feira, 20, a pequena, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro, surgiu em frente às câmeras protagonizando um ‘momento blogueira’.

Esbanjando fofura e simpatia, a primogênita de Bárbara apareceu fazendo um tutorial de maquiagem enquanto conversava com os internautas. A mãe da pequena, por sua vez, ficou ao lado observando a desenvoltura da herdeira.

"Estou me maquiando para ir à festa da minha amiga. Vou fazer essa base, porque a gente precisa ir para a piscina", declarou Ayla em um trecho do vídeo. Ao final da produção, a neta de Monique Evans passa um gloss nos lábios e sorri para a câmera enquanto recebe elogios da mãe. "Está linda", disse Bárbara.

Vale lembrar que além da pequena Ayla, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro também são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 9 meses. Recentemente, a modelo compartilhou em suas redes sociais um novo ensaio fotográfico do trio.

Nos cliques, os herdeiros surgiram sentados em um banco e usando um conjunto listrado. Além disso, a irmã mais velha dos gêmeos também apareceu nas imagens combinando o look com os meninos.

Ao dividir os registros encantadores, a mamãe coruja se derreteu: "E nossos pimpolhos hoje fazem 9 meses!! Como passou rápido. Mamãe e papai são extremamente apaixonados por vocês. Essa sessão de fotos teve uma presença muito especial", escreveu Bárbara na legenda.

Filha de Bárbara Evans surge em momento fofíssimo - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans responde perguntas sobre seu casamento

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Gustavo Theodoro, a modelo é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de oito meses.

Recentemente, a famosa resolveu abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os fãs no Instagram. Uma internauta quis saber qual a frequência ideal para um casal namorar. Além disso, Bárbara também aconselhou outra seguidora sobre como resgatar a chama do casamento após o nascimento dos filhos; confira mais detalhes!