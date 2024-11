Filho de Viih Tube rouba a cena com pose inusitada na hora de mamar

Filho caçula de Viih Tube e Eliezer, o bebê Ravi criou uma pose diferente na hora de mamar e a mãe se brinca: 'Ninguém mexe'

A influenciadora digital Viih Tube flagrou um momento encantador de seu filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Eliezer. Ela exibiu o momento em que o bebê fez uma pose fofa na hora da amamentação.

Nos stories do Instagram, a estrela exibiu quando o bebê estava agarrado no ‘mama’. Inclusive, a mãe brincou: “Ninguém mexe no meu tete”.

Além disso, a influencer também celebrou o sucesso de seu processo de amamentação com o filho. "Como fiquei uns dias na UTI, meu leite secou com a desidratação que eu tive. Mesmo ele indo mamar lá de 3h em 3h, ainda era pouco para ele e precisava complementar. Chegamos a complementar 60 ml de fórmula, hoje ele aceitou apenas 25 ml e ainda sendo ordenhado do meu peito, não era nem fórmula. Nunca consegui nem ordenhar direito, e agora ordenho e ainda fica satisfeito! Estou vivendo um paraíso”, afirmou.

Viih Tube e Ravi receberam alta hospitalar há poucos dias e já estão na casa da família. Depois do nascimento do bebê, a mãe teve uma intercorrência e precisou de transfusão de sangue. Por causa disso, ela ficou um dia na UTI para se recuperar.

O encontro de Lua e Ravi

A influenciadora digital Viih Tube explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo de sua família. Desta vez, ela exibiu como foi o primeiro encontro dos dois filhos, Lua, de 1 ano, e Ravi, de quase 1 semana.

A estrela aproveitou que recebeu alta hospitalar neste sábado, 16, para mostrar o momento especial para seus fãs. Nas imagens, a pequena Lua chegou na maternidade com o pai, Eliezer, e foi correndo para o encontro da mãe.

Logo depois, a mãe e o pai levaram a menina para conhecer o irmãozinho. Ela ficou encantada com o bebê e ainda ganhou um presente para marcar este encontro.

"O primeiro encontro da Lua com o Ravi. Ainda no hospital, 2° dia de vida do Ravi, levamos a Lua pra conhecer o irmão e foi pra gente um momento muito importante e emocionante. Nós passamos os 9 meses imaginando como seria a reação da Lua e ela é muito amorosa e carinhosa", disse ela na legenda.