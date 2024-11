VÍDEO: Viih Tube revela como foi o encontro dos dois filhos, Lua e Ravi

Viih Tube emociona ao compartilhar vídeo de como foi apresentar o filho recém-nascido, Ravi, para a filha mais velha, Lua. Assista ao vídeo

A influenciadora digital Viih Tube explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo de sua família. Desta vez, ela exibiu como foi o primeiro encontro dos dois filhos, Lua, de 1 ano, e Ravi, de quase 1 semana.

A estrela aproveitou que recebeu alta hospitalar neste sábado, 16, para mostrar o momento especial para seus fãs. Nas imagens, a pequena Lua chegou na maternidade com o pai, Eliezer, e foi correndo para o encontro da mãe.

Logo depois, a mãe e o pai levaram a menina para conhecer o irmãozinho. Ela ficou encantada com o bebê e ainda ganhou um presente para marcar este encontro.

"O primeiro encontro da Lua com o Ravi. Ainda no hospital, 2° dia de vida do Ravi, levamos a Lua pra conhecer o irmão e foi pra gente um momento muito importante e emocionante. Nós passamos os 9 meses imaginando como seria a reação da Lua e ela é muito amorosa e carinhosa", disse ela na legenda.

Eliezer celebrou a alta de Viih Tube da UTI

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer só tem o que comemorar nesta sexta-feira, 15. Isso porque a esposa dele, a influencer Viih Tube, recebeu alta da UTI e já está no quarto da maternidade em São Paulo.

Nas redes sociais, ele comemorou a melhora no quadro de saúde da amada, que já reencontrou o filho caçula, Ravi, e estava amamentando o bebê.

"Boas notícias! Viih voltou para o quarto. Ela está lá dentro dando mama para o Ravi. Ela está bem, os exames estão ótimos. Estamos no quarto. Só boas notícias. Obrigado por todas as mensagens positivas, toda a energia boa que estão mandando pra gente. Agora é só esperar a alta e ir para casa curtir Ravi e a Lua”, disse ele.

A notícia da alta da UTI de Viih Tube foi dada por sua assessoria de imprensa por meio de um comunicado oficial. "Apresentando melhora significativa, Viih Tube deixou a UTI da Maternidade Pro Marte na manhã, desta sexta-feira (15). Está no quarto, segue monitorada pela equipe médica, acompanhada pelo marido Eliezer e a mãe Viviane. Também na maternidade, o filho Ravi esta muito bem! Agradecemos o carinho da imprensa. Manteremos todos informados", informaram.

Por enquanto, a família não revelou qual é a previsão de alta hospitalar de Viih e Ravi.