Nas redes sociais, a influenciadora digital Josi Neves deu detalhes sobre o nascimento de seu filho com o cantor Léo Magalhães

O quinto filho do cantor Léo Magalhães nasceu dentro de um carro a caminho de um hospital na Flórida, nos Estados Unidos. A influenciadora digital Josi Neves usou as redes sociais para falar sobre o parto de seu terceiro filho com o artista, que se chama Rick.

No feed do Instagram, ela postou uma foto com o herdeiro nos braços e contou que estava indo para a maternidade após a bolsa estourar, contudo, não deu tempo de chegar no hospital. Ela teve a ajuda de sua mãe, irmã e uma doula para realizar o parto.

"Dessa vez não vou ter uma foto legal do parto. Mas vou deixar essa, uma das poucas para registrar esse momento épico em nossas vidas. Ele tinha acabado de nascer dentro do carro. Foi tudo muito rápido. Tinha até avisado a fotógrafa que a bolsa tinha estourado e que já iria para a maternidade. Mas não chegamos a tempo, nosso bebê nasceu no caminho, um parto a jato, na rodovia sem ter lugar para parar direito. Mas no final deu tudo certo", relatou a influencer.

Em seguida, Josi contou que o marido não estava presente na hora devido aos shows no Brasil. "Quase chegando na maternidade, a doula nos encontrou e foi ela, mais minha irmã, Lais Neves, e minha mãe que me ajudaram a dar à luz. Papai estava fazendo show no Brasil e não pode estar presente."

"Acho que estou em êxtase até agora, virada sem conseguir dormir. Mas com o coração explodindo, cheio de gratidão por primeiramente sentir o cuidado de Deus em casa detalhe, como Ele cuidou e cuida! Depois vou fazer o relato de parto para vocês com calma. Desde já obrigada pelas inúmeras mensagens, aqui e no WhatsApp, aos pouco vou respondendo. Coração cheinho de gratidão! Seja bem-vindo, Rick. Te amo minha vida. Você chegou para multiplicar todo amor", finalizou.

Confira:

