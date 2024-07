Influenciadora digital está internada em estado grave após dar à luz

A influenciadora digital Juliana Perdomo está intubada e sedada em um hospital após o nascimento do terceiro filho. Saiba quem ela é e o que aconteceu

A influenciadora digital Juliana Perdomo está internada em estado grave em um hospital de Goiás após o nascimento do terceiro filho. Ela está intubada e sedada após ter complicação no parto.

De acordo com a família, a jovem está sob cuidados médicos, mas o filho dela, o bebê Zac, está bem. Segundo o site G1, Juliana Perdomo sofreu uma embolia amniótica e teve uma síndrome da angústia respiratória aguda por causa da embolia.

"Peço a todos que sintam no coração o desejo de fazer uma oração pela Ju. Ela está precisando das nossas orações, pensamentos e vibrações positivas! Ontem, ela teve uma complicação durante o parto. Seu estado é grave, mas cremos no Deus que dá todas as respostas. Ela está em Goiânia, sendo atendida pelos melhores profissionais e por um Deus todo-poderoso. Antes de ser entubada, ela pediu à médica que fizesse a oração “Súplica Ardente aos Santos Anjos”. Vamos todos pedir a misericórdia de Deus! Eu creio que todos os anjos já estão lutando e agindo pela vida da minha irmã. Deus, te peço Sua misericórdia. O Zac está bem, cheio de saúde, esperando a mamãe dele", disse Mariana Perdomo nas redes sociais.

No último domingo, 28, a família atualizou o estado de saúde dela, que teve uma evolução positiva. “Ela está ainda em estado grave, mas está estável e evoluindo muito bem. Tivemos uma evolução cardíaca excelente, o coração está funcionando sozinho. Na parte pulmonar também tivemos melhora, mas ainda precisamos de mais! Não vamos parar de orar. Ela segue sedada e intubada”, afirmou Tatiana Perdomo.

Por fim, na manhã desta segunda-feira, 29, ela disse que Juliana está indo bem. “Ela passou muito bem a noite, pra ela isso já é mais uma grande vitória! Deus está aqui. É uma benção a evolução desde que todos vocês começaram a interceder por ela. Ela já é um milagre e será um milagre completo”, informaram.

Quem é Juliana Perdomo?

A influenciadora digital Juliana Perdomo tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ela é conhecida por seus posts e vídeos com receitas culinárias, dicas de organização da casa e conteúdo sobre crianças.

Ela é mãe de Dom, Raj e Zac. Ela completou 34 anos no dia 25 de julho e teve complicações no parto do terceiro filho no dia 26 de julho.