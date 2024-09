A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique do filho caçula, Luca, brincando no parquinho

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos do filho caçula, Luca, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou três fotos do herdeiro: uma dele comendo morango e outros alimentos, outra dele sentado na área externa da casa e uma dele todo sorridente se divertindo em um brinquedo de um parquinho.

Para o passeio no parque, Luca surgiu usando um look estiloso: um conjunto de moletom com animais estampados, e deixou os fãs da mamãe todos admirados. "Que sorriso lindo e adorável", disse uma seguidora. "Lindinho demais", escreveu outra. "Sempre sorridente", observou uma terceira.

Vale lembrar que Claudia também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, que atualmente mora em nova York, nos Estados Unidos. Os dois são frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Confira:

Claudia Raia fala sobre desafios da idade

Claudia Raia não tem dúvidas que a chegada da menopausa na vida das mulheres ainda é uma questão até mesmo para a medicina. Abraçando cada vez mais a causa feminina dos 50+, a artista conta à Revista CARAS que viveu grandes dilemas pessoais nos últimos anos por conta do período, que deu uma pequena pausa durante a gravidez de seu terceiro filho, Lucca (1).

"As mulheres precisam de uma mão feminina estendida para discutirem. Participei de um simpósio sobre menopausa e longevidade em Portugal e descobri lá que uma suposta dor muscular que achava que tinha, na verdade, era a menopausa", diz.

"A mulher é preparada para menstruar, engravidar, amamentar... mas ninguém fala sobre menopausa. Ninguém diz que se trata de um dos momentos mais difíceis da vida da mulher. A mulher com 40 e poucos anos cai em um buraco e só vai se levantar aos 80, para virar a velhinha fofa. Até lá, fica no limbo", acrescenta. Confira a entrevista completa!