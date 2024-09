Claudia Raia desabafa após filha mudar para Nova York: 'Sou um grude'

SINDROME DO NINHO VAZIO

Em entrevista à Revista CARAS, Claudia Raia fala de relação com os filhos Enzo e Sophia Raia, que já estão conquistando autonomia e saindo de casa

Claudia Raia (57) confessa que por um momento sentiu um grande impacto com a maturidade dos filhos Enzo Celulari (26) e Sophia Raia (20), que aos poucos têm mostrado uma certa autonomia em suas vidas. Em entrevista à Revista CARAS, a artista falou sobre ter enfrentado a 'síndrome do ninho vazio' logo após a caçula se mudar para Nova York, onde deu início à faculdade de cinema.

"Eu, Jarbas e Enzo levamos a Sophia para lá e ficamos até ela se acomodar. Quando voltamos, o Enzo pensou em se mudar, mas pedi para ele esperar um pouco, porque sair todo mundo junto assim seria difícil", diz a estrela aos risos.

Claudia conta que após a conversa com Enzo, ele resolveu dar um tempinho da ideia de sair de casa, esperando o nascimento de Lucca (1). "Ele decidiu ficar até o bebê nascer para me ajudar. Agora ele está procurando apartamento. Meu ninho está cheio e meus filhos estão sempre por perto. Sou um grude com eles", afirma.

A chegada de Sophia em Nova York, inclusive, fez a mamãe relembrar sua estadia na cidade durante a adolescência. Apesar de ter sido um período de grande aprendizado, a artista não esquece dos perrengues. "É uma cidade difícil para morar, exigente, dura com todos".

"Quando fui, eram condições diferentes. Vivi de favor com um coreógrafo, depois fui para um apartamento pequenininho, fui garçonete... Ela adora lá, mas sabe que é um lugar difícil, de poucas possibilidades, que os latinos estão sempre abaixo dos americanos", lamenta.

Agora com a caçula engatando nos estudos artísticos, Claudia diz que não descarta totalmente a possibilidade de um dia reunir as duas e Enzo, que também é produtor cultural, em um projeto familiar. "Imediatamente ainda não temos planos, mas para o futuro, sim. Produzo teatro desde os 19 anos e produção é produção, independentemente para onde seja. Mas tem características que eu quero aprender, então farei coprodução de audiovisual. Produzir me dá autonomia", declara.