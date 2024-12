Filho de Ary Mirelle e João Gomes encanta com look natalino: 'Coisa mais linda'

A influenciadora Ary Mirelle encantou os seguidores neste domingo, 22, ao compartilha registros do filho, Jorge, de 11 meses, em clima de Natal

A influenciadora digital Ary Mirelle encantou os seguidores neste domingo, 22, ao compartilhar em suas redes sociais registros do filho, Jorge, de 11 meses. Às vésperas do fim de 2024, ela e o marido, o cantor João Gomes, fizeram um ensaio natalino com o herdeiro.

Nas imagens compartilhadas no feed do Instagram, o pequeno aparece sorridente e interagindo com a decoração de Natal. "Primeiro Natal do goduxo de mamãe e de papai", derreteu-se a influenciadora na legenda da publicação.

Os cliques, é claro, renderam elogios dos internautas. "Dá vontade de dar tanto cheiro!!!", disse uma. "Ele com a bolinha da árvore de Natal", derreteu-se outra. "Que lindeza, meu Deus", comentou uma terceira. "Coisa mais linda", concordou mais uma.

Veja os cliques compartilhados:

Ary Mirelle encanta internautas com registro de João Gomes com o filho

Ainda neste domingo, Ary compartilhou m novo registro do filho Mais cedo, a influenciadora contou em seu perfil oficial do Instagram que o cantor dormiu no chão para não transmitir gripe ao pequeno, mas ele acabou contraindo o vírus, assim como o pai.

"Meu amor tá dodói, minha gente. Tá um dengo só... dois dias já tendo febre e gripe. Tá dormindo no colchão porque está com medo de Jorge adoecer também. Mas tô aqui do ladinho cuidando", contou Ary.

No story seguinte, a mamãe coruja se derreteu com momento carinhoso de Jorge e João Gomes. "Neném acabou gripando também. Ele quer ficar de grudinho no pai de todo jeito", declarou.

Já no início do mês, o casal celebrou os 11 meses de Jorge com uma festa temática. Veja como foi o momento!

