Filho de João Gomes rouba a cena ao surgir fantasiado em festinha temática

O cantor João Gomes e Ary Mirelle organizaram uma festinha especial para celebrar os 8 meses de vida do filho, Jorge; veja fotos

O cantor João Gomes e a namorada, Ary Mirelle, dividiram com os seguidores um ensaio fotográfico fofíssimo ao lado do filho, Jorge. Em celebração aos 8 meses de vida do pequeno, completados na segunda-feira, 16, o casal organizou uma festinha temática com direito a fantasia em família.

Desta vez, João e Ary escolheram a animação infantil 'Os Incríveis' como tema da data especial. Através das redes sociais, eles compartilharam registros do momento comemorativo.

Nas imagens, além das fantasias, é possível perceber que a festinha de mesversário do pequeno Jorge também contou com diversos balões nas cores amarela e vermelha, e uma mesa decorada com docinhos e bolo.

Por meio dos stories no Instagram, a mamãe coruja explicou que já estava testando alguns brinquedos para a festa de 1 ano do herdeiro. "8 meses de Jorge com Os Incríveis", escreveu Ary Mirelle na legenda da publicação.

Encantados com novo ensaio fotográfico da família, internautas rapidamente lotaram os comentários da postagem com inúmeras mensagens carinhosas. "Jorge encanta todo mundo, que sorriso fofo", derreteu-se uma seguidora. "O Jorge roubou a cena demais", disse outra. "Perfeição!", declarou uma terceira.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

João Gomes aponta mudanças na relação com Ary Mirelle após chegada do filho

Em agosto deste ano, João Gomes celebrou seu primeiro Dia dos Pais. O cantor, que é comprometido com a influenciadora Ary Mirelle, se tornou pai de Jorge, de 8 meses, no início do ano e, desde então, teve o relacionamento com a companheira mudado para melhor, como ele mesmo contou para Eliana durante a exibição do Fantástico.

"A gente brigava muito e aí mudou. Mudou o nosso coração e a gente consegue se entender juntos. Acho que para o meu filho o melhor que faço é ficar muito de bem com a mãe dele, que eu amo tanto. Porém, eu só entendi isso, o que era amor, quando ele chegou", avaliou o cantor em bate-papo com a apresentadora; confira mais detalhes!