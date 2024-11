Tonico Pereira é internado no Rio de Janeiro. Saiba o que aconteceu

Aos 76, o ator Tonico Pereira foi internado em um hospital do Rio de Janeiro e o diagnóstico é divulgado

O ator Tonico Pereira foi internado em um hospital no Rio de Janeiro. Aos 76 anos, ele foi diagnosticado com pneumonia, informou a coluna Play, do Jornal O Globo.

Por enquanto, a previsão de alta do artista não foi divulgada publicamente. Vale lembrar que ele está no ar na novela Volta Por Cima, trama das 7 da Globo, na qual interpreta Moreira, pai do personagem Chico (Amaury Lorenzo).

Nos últimos tempos, Pereira contou que estava com problemas de saúde, como trombose e diabetes. “Eu incorporo as minhas dificuldades e problemas de saúde, até para dar mais realidade ao personagem, seja na respiração ou no jeito de andar. Não deixo de trabalhar. É algo primordial na minha vida”, contou ele recentemente.

Tonico Pereira já falou de dificuldade financeira

Em 2022, Tonico Pereira abriu o jogo para o jornal Folha de S. Paulo sobre sua situação financeira. “Estou praticamente falido”, revelou o ator conhecido por seu papel como Mendonça de A Grande Família na entrevista.

Para lidar com as dificuldades financeiras, Tonico teve que vender cinco automóveis antigos. Além de se desfazer dos veículos, o ator se viu obrigado a postergar uma cirurgia na qual trocaria sua prótese peniana. “A internação é caríssima”, comentou.

Em uma entrevista do ano passado, o artista revelou que teve que retirar a prótese por conta de um quadro de diabetes. Na época, Tonico revelou que foi cobrado R$ 25 mil pelo procedimento, isso sem contar a internação e o valor da prótese.

Esta não é a primeira vez que o ator de Sítio do Pica-pau Amarelo passa por turbulências na vida financeira. Em 2016, Tonico hipotecou sua casa para quitar uma dívida de R$ 700 mil.

“Sou expert em falência”, disparou para a revista Quem há cinco anos. Após empreender em diversos comércios indo de peixaria a livraria, Tonico atualmente investe em um brechó no Rio de Janeiro.

Apesar dos pesares, o ator ainda se sente bem ao exercer sua profissão. “Eu não sei da onde vem essa minha energia para entrar em palco. Às vezes estou doente, entro em palco e me curo durante o espetáculo”, contou Tonico que atualmente está no monólogo “O Julgamento de Sócrates” e encerrou as gravações do filme “O Velho Fusca”.