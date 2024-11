Nasce Vinicius, filho de Cris Amaral. Veja o rostinho do bebê!

Cris Amaral, apresentadora do Autoesporte, deu à luz ao seu primeiro filho, que recebeu o nome de Vinicius. Veja o rostinho do bebê!

Na última quarta-feira, 13, Cris Amaral, apresentadora do programa Autoesporte, da Globo, deu à luz ao seu primeiro filho. Vinicius é fruto do relacionamento dela com Renato Garcia.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou algumas fotos do nascimento do bebê, mostrando o rostinho dele, e contou que o pequeno veio antes do que era prevista.

"13 de novembro. Minha vida se iluminou logo na primeira hora da madrugada. O chorinho que tanto queria ouvir, o rostinho que tanto queria conhecer, um amor que tanto guardei só para você. Baby Vini chegou! Meu amor chegou! É dada a largada para a prova mais importante da minha vida… eu que me prepare, porque esse bebê aqui já mostrou que gosta de acelerar e chegar mais cedo que o tempo previsto", escreveu ela na legenda.

Assalto

Recentemente, a apresentadora do Autoesporte, Cris Amaral, sofreu um assalto durante sua primeira gestação. Em suas redes sociais, a comunicadora detalhou seu estado e o do bebê após o incidente e alertou seus seguidores para ficarem atentos, já que ela perdeu o acesso a alguns de seus perfis após a ação.

Através dos stories do Instagram, Cris compartilhou uma nota para se pronunciar sobre o ocorrido. Apesar de não se aprofundar em detalhes, ela explicou que está fisicamente bem, assim como o bebê após o susto: "Pessoal, sofri um assalto ontem aqui em SP. Eu e bebê estamos bem fisicamente, graças a Deus”, a jornalista iniciou o relato.

Na sequência, a apresentadora compartilhou o alerta depois de passar um tempo sem acesso às redes: “Fiquei muitas horas sem meu número celular e meu WhatsApp. Ambos recuperados agora. Não tenho as mensagens dessas últimas 24 horas. Nem o que recebi, nem o que pode ter sido enviado. Instagram também foi recuperado agora”, disse.

"Peço atenção a quem se comunica comigo pelo e-mail do Gmail, pois este ainda não consegui recuperar a senha. Cuidado com o que podem receber", Cris completou o comunicado em sua rede social.

