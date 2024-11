Estilista mineiro exalta brasilidade com coleção rica em história

Os volumes contemporâneos trazem modernidade com as assimetrias dos looks! Coleção do estilista faz uma ode ao café e suas nuances

A palavra Grão é o nome dado à coleção de inverno do Apartamento 03, que faz um tributo ao café e às suas nuances. O estilista mineiro Luiz Claudio (50) quis que a coleção trouxesse as histórias ancestrais, a presença da riqueza que foi produzida com o cultivo do café e até o sentido de convívio que a bebida pronta exerce junto com os códigos estéticos da marca que, aqui, se manifestam nas construções elaboradas de camadas de volumes, nas padronagens e nos comprimentos distintos, além das texturas dramáticas representadas pelos plissados e franjas de efeito metalizado, paetês e pedrarias que sintetizam essa intenção de mostrar os tesouros gerados com o café.

A coleção ainda traz o trabalho de proporções desiguais, todas elas trabalhadas especialmente na assimetria e nos recortes bruscos no comprimento ou na estrutura das peças, que causam uma sensação de descontinuidade e transformação.

As referências do design oriental tão presentes no trabalho de Luiz Claudio são novamente evocadas com peças de complementação acinturadas e com mangas mais amplas que remetem ao quimono e com elementos de design mais rígidos e amarrações que lembram as formas de um origami.

A paleta de cores, a estamparia e as texturas foram pensadas para representar as fases do café — do plantio até à chegada em nossas casas — com tons de branco, verde, vermelho e marrons, o tie-dye que faz alusão às manchas do café sobre superfícies, o trabalho artesanal que simula o cafeeiro e os materiais brilhantes em tons profundos que referenciam o brilho da bebida pronta. Para completar uma apresentação repleta de significados, a marca colocou a atriz Zezé Motta (80) no encerramento do desfile.

