Ingrid Guimarães conhece filha caçula de Chay Suede e Laura Neiva: 'Fofura'

Ingrid Guimarães encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar uma foto com Ana, a filha recém-nascida de Chay Suedee Laura Neiva.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou algumas fotos aleatórias dos dias que passou em São Paulo. Além de conhecer a bebê, que nasceu no dia 8 de novembro, ela também mostrou o encontro com as modelos Isabella Fiorentino e Fernanda Motta e os bastidores de um trabalho.

"Dump de SP. Teve a fofura da Ana chegando, trabalho, frio na madruga e muito calor humano. #photodump", escreveu a artista na legenda da publicação.

Ingrid e Chay trabalharam juntos na novela 'Novo Mundo', da TV Globo, em que interpretaram os personagens Elvira e Joaquim, e levaram a amizade para a vida. Em entrevista ao Gshow, o ator exaltou a parceria e amizade com a veterana. "Convivi com pessoas maravilhosas, diretores e atores extraordinários. Fiz amizades que levarei pra sempre. Hoje, uma das minhas melhores amigas, com quem converso praticamente todos os dias, é a Ingrid Guimarães", disse ele.

Confira:

Chay Suede mostra momento fofo da filha recém-nascida com os dois irmãos

O ator Chay Suede está radiante com o nascimento de Ana, sua terceira filha com Laura Neiva! A chegada da caçula dos famosos ao mundo aconteceu na sexta-feira, 8, e só foi revelada pelo casal na tarde de domingo, 10, quando publicaram as primeiras fotos da bebê. Na tarde de segunda-feira, 11, Chay dividiu com os seguidores novos registros da recém-nascida.

Por meio de seus stories no Instagram, o ator compartilhou um momento fofíssimo da pequena Ana com os dois irmãos, Maria, de 4 anos, e José, de 3. Nas imagens publicadas pelo ator, os herdeiros mais velhos aparecem sentados em um sofá segurando a caçula no colo. Esbanjando alegria, Maria e José não pouparam sorrisos ao posarem para as fotos. Veja as imagens!

