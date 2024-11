Marcela Mc Gowan confessa alívio após eliminação de Gizelly Bicalho em 'A Fazenda'

Amigas desde o BBB 20, Marcela Mc Gowan afirmou que está aliviada com eliminação de Gizelly Bicalho em 'A Fazenda': "Depois de tudo"

Na manhã desta sexta-feira, 15, Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para comentar a eliminação de Gizelly Bicalho em A Fazenda. Amiga da advogada desde o BBB 20, a médica também revelou se já teve contato com a ex-peoa.

"Gigi foi eliminada ontem da Fazenda. Ainda não consegui falar com ela porque acho que ela fica um período ainda sem contato. Depois de tudo o que vi lá dentro, de tudo o que aconteceu, sinceramente, fiquei aliviada", iniciou Marcela nos Stories do Instagram.

Mesmo puxando mutirão para que a amiga permanecesse no reality, a ex-BBB explicou o motivo de seu alívio. "Eu fiquei aliviada porque não acho que ela estava bem", ressaltou ela.

"Pela primeira vez, depois de cinco anos, estou recebendo hate de reality que nem participei. Estou vendo como as pessoas perdem a mão quando o assunto é reality. As pessoas perdem a mão.", desabafou na sequência.

Ainda nos Stories, a médica defendeu a amiga, destacando que sua participação em A Fazenda não define a pessoa que ela é. "Gizelly é minha amiga, conheço ela, sei coisas incríveis do que a Gizelly é e faz. Independente do que achei ou não achei das atitudes do reality, ela segue sendo minha amiga. A amo e a minha prioridade é ela ficar bem. Sempre vai ser a saúde mental dela, ela sair de lá e saber que é amada e uma pessoa que faz coisas incríveis. Quero que ela entenda que o reality é uma fração da vida dela", garantiu.

"Se eu tiver que pontuar qualquer coisa negativa para alguém que amo, será pessoalmente, jamais publicamente. Não foi expor publicamente.", finalizou Marcela Mc Gowan.

Assista:

🚨VEJA: A ex-BBB Marcela Mc Gowan, que é uma das melhores amigas de Gizelly Bicalho, compartilhou no Instagram que está recebendo muito hater por defender sua amiga. Ela diz que conhece Gizelly e sabe da pessoa incrível que ela é. pic.twitter.com/gBe905oShw — Central Reality (@centralreality) November 15, 2024

Marcela Mc Gowan se declara no aniversário da noiva

Marcela Mc Gowan usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para a noiva, a cantora Luiza Martins, que completou 33 anos de vida no último dia 5. Em seu perfil no Instagram, a médica e ex-BBB compartilhou uma sequência de fotos com a amada e escreveu uma bela mensagem.

"Como pode alguém ser tão pitica e ao mesmo tempo tão gigante? Como pode um sorriso iluminar o mundo e uma voz inundar milhares de corações? Como pode alguém tão talentoso ser tão humilde? Eu tenho certeza que qualquer ser humano que tem o privilégio de te conhecer, já se pegou tentando entender tudo isso sobre você", começou. Leia na íntegra!