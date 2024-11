Nadja Haddad emociona ao recordar alta do filho: '191 dias orando'

Em dia de TBT, a apresentadora Nadja Haddad compartilhou fotos do dia em que deixou o hospital com o filho, José, nos braços

NadjaHaddad usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para recordar um dia muito feliz para sua família. Ela aproveitou o dia de TBT para postar fotos do dia em que José, seu filho com o político Danilo Joan, recebeu alta hospitalar após ficar meses internado.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora aparece sorridente com filho do colo e também bastante emocionada ao lado do marido. Ela também mostrou o carinho que recebeu da equipe médica ao deixar o hospital com o herdeiro.

"191 dias orando, sem parar, para que esse dia chegasse… E foi o dia mais importante de nossas vidas!

O nosso José venceu e foi recebido com chuva de amor na sua festa lá na Pro Matre com destino para a sua casa. #tbt desse registro repleto de felicidade e de agradecimentos a todos (principalmente a Deus). E que registros!!!", celebrou Nadja na legenda da publicação.

Os fãs encheram os comentários de mensagens carinhosas. "Deus continue cuidando e abençoando esta família linda do José", disse uma seguidora. "Louvado seja Deus por essa vitória. Deus abençoe vocês, família linda!!!", escreveu outra. "Que emoção, Deus abençoe infinitamente esse anjo", falou uma terceira.

Confira:

Nadja Haddad comove ao falar sobre a perda do filho

Nadja Haddad voltou à TV para participar do Teleton, do SBT, e durante o programa, ela falou sobre um momento difícil que passou. A apresentadora deu à luz dois meninos e Antonio acabou morrendo. Já José ficou meses internado na UTI e recebeu alta recentemente.

"A maioria de vocês deve saber que eu, meu marido e o nosso filho, José, passamos por um período de provações. Ele passou mais tempo internado do que passou no meu ventre. Ele lutou como um verdadeiro guerreiro. A cada dia nós ficamos mais fortes, foi uma luta que me tirou muito tempo, mas que não me deu nem tempo de sofrer. Eu fiquei entre o luto e a esperança", desabafou.

"Eu entreguei um filho para Deus, e o outro que ficou aqui lutando e venceu... Agora, como mãe, eu sei que a maior dor do mundo é aquela que os nossos filhos sentem. O José está agora em casa, vendo a mamãe pela primeira vez na TV", acrescentou a apresentadora. Confira o desabafo completo!

